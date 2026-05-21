Marcelo Bielsa se va de la selección de Uruguay; anuncio oficial

Marcelo Bielsa sorprendió este jueves 21 de mayo al anunciar que no continuará como director técnico de la Selección de Uruguay al término de la Copa del Mundo de 2026.

"Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo, agradezco a Uruguay por permitirme disfrutar un mundial", dijo Bielsa en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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Polémico anuncio

Lo dicho por Marcelo Bielsa causó polémica, teniendo en cuenta los pocos días que faltan para el inicio de la Copa del Mundo.

Adicionalmente, en Uruguay hay dudas con respecto a cómo será la participación de la celeste en el certamen debido a los constantes conflictos que habría protagonizado el entrenador con algunos jugadores referentes del seleccionado uruguayo.

Incluso, en las últimas jornadas de la Eliminatoria y en los amistosos de 2026 se especuló que el estratega tuvo problemas con figuras como Federico Valverde y Luis Suárez, entre otros.

Uruguay en la Copa del Mundo 2026

La selección de Uruguay hace parte del grupo H en la Copa del Mundo 2026 y tendrá como rivales a los seleccionados de España. Arabia Saudita y Cabo Verde.

El debut de la celeste está programado para el 15 de junio frente a Arabia Saudita.

La segunda fecha se llevará a cabo el 21 de junio y enfrentará Cabo Verde.

Uruguay cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España.

Números de Bielsa en Uruguay antes del Mundial

Antes de jugar la Copa del Mundo, Marcelo Bielsa tiene un rendimiento del 57% al frente de la selección de Uruguay.

Bielsa registra 15 victorias, 13 empates y siete derrotas.