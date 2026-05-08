Etapa 2 del Giro de Italia: planimetría, recorrido, hora y dónde ver

Este viernes se vivió la emocionante apertura del Giro de Italia, los corredores regresaron a la corsa rosa para demostrar quien será el mejor luego de 24 días de competencia, con tres días de descanso incluidos. Este sábado, una nueva y palpitante jornada. La transmisión está a cargo de del Canal RCN.

La etapa 2 del Giro de Italia, transmisión del Canal RCN

El Lidl Trek controló al pelotón durante la primera jornada, Milan, era el favorito, pero la desagradable sorpresa de la montonera con el esprint lanzado acabaron en desastre. Más de medio pelotón al suelo. Un bloque de fibra de carbono, ruedas, maillots taponaron el horizonte.

Solo salieron airosos 10 corredores. Entre ellos se llevó la gloria Paul Magnier, uno de esprinters de futuro. Firmó la tercera victoria de la temporada y defenderá la maglia rosa con 4 segundos de ventaja sobre Tobias Lund Andresen y el italiano Tarozzi, héroe de la jornada, quien se llevó el premio de 6 segundos del esprint bonificado. Diego Pablo Sevilla es quinto, y líder de la montaña.

Etapa 2 del Giro de Italia: planimetría, hora y dónde ver

Este sábado la segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 km. Otra opción para los "guepardos" del pelotón, aunque una cota cerca de meta podría saltar el pronóstico.

La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1). A través de la señal HD2, en Youtube, ó en la Aplicación del Canal RCN en su sección Deportes.

https://www.canalrcn.com/co/player/67bd9751e81fc64038adf341

En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (3a, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, si no, un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los "rematadores".