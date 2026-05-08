Este viernes 8 de mayo comenzó la carrera que muchos estaban esperando, el Giro de Italia 2026. Miles de aficionados del deporte a dos ruedas se reunieron para ver y palpitar en el inicio de la competencia a través de la señal del Canal RCN.



La primera etapa se llevó a cabo en territorio búlgaro. El recorrido tuvo 147 kilómetros y se realizó entre Nessebar y Burgas. En la jornada prevaleció el suelo llano, por lo que fue ideal para los velocistas.

Lea también Giro de Italia 2026: los cinco favoritos a ganar la clasificación de la montaña

La panorámica de la jornada

“Asomada al mar Negro, Nessebar es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de tres mil años de historia. Fundada por los tracios y hecha florecer posteriormente por griegos, romanos y bizantinos, conserva un patrimonio arquitectónico de excepcional valor que le ha valido la inclusión en la lista de sitios de la UNESCO”, reseñó la organización sobre el punto de partida.



“Su centro histórico se alza sobre una pequeña península conectada a tierra firme por un istmo artificial y se caracteriza por los restos de murallas antiguas, calles empedradas y numerosas iglesias medievales. Junto a su dimensión histórica, Nessebar es hoy también una animada localidad costera, punto de referencia del litoral búlgaro”, añadió.

Lea también Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 1

Paul Magnier se quedó con la jornada

La jornada estuvo intensa de inicio a fin y la definición fue de infarto. De hecho, justo antes del remate, hubo una fuerte caída. Alrededor de más de diez ciclistas se vieron afectados por la misma.



Tras el accidente, el ganador de la jornada fue el francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step. El galo celebró a rabiar y se hace en la primera casilla de la clasificación general. Habrá que esperar para conocer si logra mantener la diferencia.

Clasificación general tras la primera etapa

1. Paul Megnier (Soudal-Quickstep) - 3:20:58

2. Tobias Lund-Andresen (Decathlon), a 4″

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF), a 4″

4. Ethan Vernon (NSN Cycling), a 6″

5. Diego Pablo Sevilla (Polti VisiMalta), a 6″

6. Antonio Morgado (UAE Team Emirates), a 8″

7. Jonathan Milan (Lidl-Trek), a 10″

8. Madis Mihkels (EF Education), a 10″

9. Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), a 10″

10. Pascal Ackermann (Jayco AlUla), a 10″

---------------------

45. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 10"

95. Einer Rubio (Movistar Team) a 10"

116. Egan Bernal (Ineos) a 10"