Evenepoel, Almeida y tres favoritos más para la Comunitat Valenciana 2026

Se viene la 77ª edición de ‘La Volta a la Comunitat Valenciana’, carrera de cinco etapas que mantendrá su formato tradicional con un recorrido equilibrado pensado para todo tipo de ciclistas, escaladores, corredores completos y velocistas.

Esta competencia, que dará inicio en la provincia de Castellón para luego tener dos jornadas posteriores en territorio valenciano y un desenlace con dos etapas en la provincia de Alicante, será el punto de partida para varios ciclistas de altísima categoría que inician su temporada en este 2026.

Las grandes figuras que tendrá ‘La Volta a la Comunitat Valenciana’ del 2026

Los mayores focos de atención se los lleva sin dudas el belga Remco Evenepoel, que estrena equipo en este 2026 (Red Bull - BORA – hansgrohe), y también el portugués Joao Almeida, que será el líder del UAE Team Emirates y tendrá el apoyo de Marc Soler.

Por otro lado, el Movistar Team espera con ansias el debut del belga Cian Uijtdebroeks, fichaje estrella del equipo telefónico para esta temporada, contará con el apoyo de corredores como Iván Romeo, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, un equipo fuerte y pensado para ser protagonista en el control de carrera y en fases ofensivas.

Bahrein Victorious y un veterano corredor para tener en cuenta

Antonio Tiberi y Damiano Caruso se alzan como los pedalistas italianos a compartir el liderato en el Bahrain – Victorious, ambos asumirán la responsabilidad de pelear por la clasificación general.

Por último, nunca se descarta el protagonismo de Mikel Landa en el Soudal Quick-Step, conjunto que después de la salida de Remco Evenepoel necesitará una versión más ambiciosa con el corredor español de 36 años, quien recordemos tendrá un año desafiante donde correrá tanto el Giro de Italia como el Tour de Francia.

