Evenepoel no se guardó nada tras arrebatarle el liderato a del Toro en el UAE Tour

Finalizó con rotundo éxito la etapa 2 del UAE Tour 2026, la cual se llevó a cabo el 17 de febrero de 2026 y constó de una contrarreloj individual de 12,2 km en Hudayriyat Island, la cual fue determinante para terminar redefiniendo el liderazgo de la carrera y consolidar a uno de los favoritos en la clasificación general.

Esta jornada, completamente plana y diseñada para los especialistas contra el reloj, se convirtió en un escenario perfecto para que los mejores croners del pelotón mostraran su potencia y precisión, tal como lo hizo el propio ciclista belga, Remco Evenepoel, quien se ganó la etapa, se quedó con el liderato de la clasificación general y sacó pecho ante sus rivales.

Evenepoel habló tras el liderato de la clasificación general en el UAE Tour 2026

La jornada fue especialmente dura para el mexicano Isaac del Toro, quien llegó líder tras su victoria en la primera etapa, pero no pudo mantener el ritmo en la crono. Del Toro terminó en la posición 25, a 42 segundos de Evenepoel, y descendió hasta el 10.º puesto en la clasificación general, quedando a 32 segundos del nuevo líder.

El gran protagonista sin duda alguna fue el belga de 26 años, quien dominó con autoridad la prueba contrarreloj y se impuso con un tiempo de 13 minutos y 3 segundos, con una velocidad media superior a los 56 km/h, una cifra impresionante que refleja el gran momento por el que está pasando físicamente.

Con este triunfo, Evenepoel se enfundó el maillot rojo de líder de la carrera y abrió una brecha significativa en la clasificación general. El belga cumplió con su trabajo y superó las expectativas con un tiempo que ni siquiera él esperaba, lo que le da un parte de tranquilidad al momento de la definición del título contra del Toro, al cual le reconoció su gran labor y a quien ve como principal rival.

"Hubiera preferido ganar unos segundos más, pero es un poco más de lo que esperaba. Del Toro lo hizo lo mejor que pudo. Sabíamos que era mejor empezar pronto. Él ganó ayer y yo hoy, así que no creo que nadie se arrepienta. A partir de ahora, la batalla por la clasificación general estará abierta. Con esas subidas tan duras, es un poco más cómodo defender que tener que atacar. La gigantesca subida de mañana, en particular, será decisiva, será increíblemente difícil. Esas temperaturas infernales afectan a todos, y la subida en sí también. Estamos bien equipados y tenemos una buena ventaja. Así que dependerá de nosotros".

Clasificación general del UAE Tour 2026

1. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 2h 43' 59''

2. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) - a 6''

3. Rémi Cavagna (Groupama - FDJ United) - a 12''

4. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 25''

5. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) - a 26''

6. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 26''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 30''

8. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 30''

9. Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) - a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 32''