Oficial: Fedeciclismo definió el calendario de competencias para el 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo hizo oficial el Calendario Nacional de Competencias 2026, un documento que marca el rumbo del deporte de las bielas en el país y que confirma una temporada cargada de retos, protagonismo regional y oportunidades para nuevas figuras.

La hoja de ruta ratifica, además, cuáles serán los tres eventos más emblemáticos del año, auténticos pilares del calendario: los Campeonatos Nacionales de Ruta, la Vuelta a Colombia y el tradicional Clásico RCN.

El arranque del año tendrá un sabor especial con una de las pruebas más esperadas por corredores y aficionados. Entre el 3 y el 8 de febrero, Cundinamarca será el escenario de los Campeonatos Nacionales de Ruta en las categorías Élite, Sub-23 y Juvenil.

Allí, no solo define a los nuevos campeones que portarán el maillot tricolor, sino que también representa un termómetro clave para medir el nivel de los equipos y el momento deportivo de los ciclistas más destacados del país. Cada edición de los Nacionales se vive con una intensidad particular, marcada por estrategias colectivas, ataques sorpresivos y la presión de correr por el máximo honor del ciclismo nacional.

Con el paso de los meses, la atención se desplazará hacia la prueba que simboliza la grandeza del calendario interno. La Vuelta a Colombia 2026, programada del 7 al 16 de agosto, volverá a ser el eje central de la temporada.

Una nueva carrera por etapas, reconocida por su dureza y diversidad de terrenos, pondrá a prueba la resistencia, la inteligencia táctica y la regularidad de los participantes. Montaña exigente, jornadas para velocistas y posibles contrarrelojes conforman un recorrido que, más allá del campeón final, sirve como vitrina para talentos emergentes y como espacio de consolidación para corredores experimentados.

Además el calendario reserva su capítulo final para una prueba cargada de historia y tradición. Del 19 al 27 de septiembre, el Clásico RCN volverá a recorrer carreteras de distintas regiones del país, reafirmando su condición de “la carrera que une a Colombia”.

Dicho evento conserva un valor simbólico único, no solo por su recorrido itinerante, sino por su conexión con el público a través de la radio y el contacto directo con los aficionados. En el Clásico, la experiencia suele pesar tanto como las piernas, y cada etapa se convierte en una batalla táctica donde ningún detalle es menor.

Más allá de estas tres competencias estelares, el calendario 2026 refleja una planificación integral que busca mantener activo al pelotón durante todo el año. Vueltas regionales, clásicas tradicionales, eventos de pista, pruebas de MTB, BMX y competencias formativas complementan una agenda que fortalece la base del deporte y amplía las oportunidades competitivas para ciclistas de diferentes especialidades.

La confirmación oficial del cronograma permite a equipos, entrenadores y corredores planificar con antelación sus objetivos deportivos. Asimismo, ofrece a los aficionados una guía clara para seguir las principales carreras y disfrutar de una temporada que promete emociones constantes.