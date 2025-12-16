Giro en el futuro de Nairo Quintana: Movistar NO lo tendría en planes para 2026

Movistar Team estaría replanteando el rol de Nairo Quintana de cara a la próxima temporada, en medio de un panorama que marcaría un cambio importante en su calendario competitivo.

Nairo NO correría Giro, Tour ni Vuelta en 2026

Según informó el periodista Nacho Labarga Adán, del diario Marca, el ciclista colombiano no sería tenido en cuenta para ninguna de las tres grandes vueltas de 2026.

Si bien nunca estuvo en los planes que Nairo fuera líder en una grande, sí se contemplaba su presencia como gregario en al menos una de ellas.

Sin embargo, esa posibilidad se habría ido diluyendo debido a la cantidad de fichajes que realizó Movistar Team para reforzar su nómina en el próximo curso.

La competencia interna por un cupo en Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España sería ahora mucho más exigente para el colombiano.

Los objetivos de Nairo Quintana para 2026

De concretarse este escenario, Nairo centraría su temporada en otro tipo de carreras, con mayor protagonismo en pruebas de una semana y clásicas.

Por ahora, desde el equipo español no existe confirmación oficial sobre la exclusión de Quintana de las grandes vueltas.

Será en los próximos meses, cuando se definan los calendarios y las nóminas, que se empiece a esclarecer el verdadero rol de Nairo Quintana en Movistar Team para 2026.