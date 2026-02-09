Federación Colombiana de Ciclismo planea hacer una carrera con equipos World Tour

La Federación Colombiana de Ciclismo volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de organizar una nueva carrera de alto nivel en el país, una idea que ilusiona al pelotón nacional y a los aficionados, pensando en recuperar un evento de impacto internacional.

La intención fue confirmada por Rubén Darío Galeano, presidente de la entidad, quien en diálogo con RCN, el pasado domingo 9 de febrero, se refirió al tema tras finalizar la prueba de fondo élite masculina de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo.

La Federación Colombiana de Ciclismo quiere el Tour Colombia de vuelta

Inicialmente, el dirigente fue claro al señalar el principal objetivo: “Estamos buscando volver a hacer el Tour Colombia”, dejando entrever que la prioridad es recuperar una competencia que ya supo posicionarse en el calendario internacional.

Galeano explicó que para lograrlo será clave contar con el respaldo de patrocinadores y, además, obtener nuevamente el aval de la UCI, requisitos indispensables para garantizar la presencia de equipos y corredores del más alto nivel.

Podría haber una carrera de ciclismo inédita en Colombia

No obstante, el presidente de la Federación también dejó abierta una alternativa en caso de que el regreso del Tour Colombia no se concrete en el corto plazo: “Si no, hacer una carrera de dos días, invitando al menos a dos corredores del World Tour y un gran fondo con los aficionados”.

Hay que recordar que el Tour Colombia se ha disputado en cuatro ocasiones: 2018 —bajo el nombre de Colombia Oro y Paz—, 2019, 2020 y 2024, siempre con una destacada presencia de equipos World Tour y figuras del ciclismo mundial.

Palmarés del Tour Colombia

Los campeones de esas ediciones fueron Egan Bernal en 2018, Miguel Ángel ‘Superman’ López en 2019, Sergio Andrés Higuita en 2020 y Rodrigo Contreras en 2024, resultados que reflejan el peso competitivo que tuvo la carrera.

Sin embargo, distintos permisos gubernamentales y temas logísticos impidieron su continuidad en el calendario, lo que frenó un proyecto que había logrado posicionar a Colombia como epicentro del ciclismo internacional en el inicio de temporada.

Por ahora, desde la Federación reconocen que se necesitará un tiempo prudente para definir si se concreta el regreso del Tour Colombia o si se apuesta por una nueva carrera, pero el mensaje es claro: el ciclismo colombiano quiere volver a tener una prueba de gran envergadura en casa, fuera de lo que representan la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN.