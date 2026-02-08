'Top 10' de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026

La prueba de fondo de hombres élite en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, disputada este domingo 8 de febrero en Zipaquirá, dejó una jornada vibrante, exigente y cargada de emociones a lo largo de 210 kilómetros que pusieron a prueba a los mejores corredores del país.

Desde el arranque en el Mirador de Salinas, el pelotón impuso un ritmo alto, consciente de la dureza del trazado y del desgaste acumulado de la semana. Muy temprano se presentaron movimientos que empezaron a seleccionar la carrera, en una jornada donde la estrategia fue determinante.

Uno de los momentos que marcó la prueba fue el retiro de Daniel Felipe Martínez, uno de los llamados a pelear por el título, lo que cambió el panorama en la parte alta y abrió la puerta para que otros nombres asumieran el protagonismo en el grupo principal.

Más adelante, Santiago Buitrago intentó romper la carrera con una ofensiva ambiciosa, pero con el paso de los kilómetros fue perdiendo terreno, mientras el control quedaba en manos de Egan Bernal y Iván Ramiro Sosa, quienes empezaron a mostrarse como los más sólidos del día.

El desenlace fue un auténtico mano a mano entre Bernal y Sosa, con ataques medidos, miradas constantes y un pulso de alta tensión en el tramo final. En su tierra, Egan logró imponer su jerarquía y cruzó primero la meta, revalidando el título conseguido en 2025.

Bernal se quedó con el oro con un tiempo de 5:25:06, seguido a siete segundos por Iván Ramiro Sosa, quien firmó una actuación memorable y logró su primer podio en unos Nacionales. El tercer lugar fue para Juan Felipe Rodríguez, a 24 segundos, en una llegada muy cerrada.

La jornada dejó además un top 10 de alto nivel, que incluye a tres corredores el World Tour, uno del equipo de desarrollo de un WT, otro de un ProTeam y cinco de continentales colombianos.

Clasificación de la prueba de fondo de los Nacionales de Ciclismo