Gaviria, enfocado en el Tour de Francia: “El maillot amarillo no lo cambiaría”

No han sido días fáciles para el pedalista antioqueño Fernando Gaviria, el velocista parece encontrarle la vuelta a un año triste en su carrera profesional. Este 2026 llega con energía renovada, vistiendo otros colores, pero con la misma ambición de alzar las manos nuevamente en las carreras más grandes del mundo.

Fernando Gaviria, pedalista del Caja Rural: "con la invitación al Tour, es una responsabilidad mucho mayor para todos":

Fernando Gaviria pasó del Movistar al Caja Rural, el ciclista colombiano no tuvo un uen cierre con el equipo español y ahora pasa la página en el futuro inminente con una escuadra que le ha abierto los brazos como una familia, en entrevista al Diario Marca se le vio entusiasmado por los retos que se avecinan: “Tuvimos tres llamadas que, más allá de lo deportivo, me demostraron que de verdad me querían en el equipo. Eso fue lo que me convenció de continuar”.

El pedalista ahora hace parte de un entorno un poco más familiar, siendo una estructura Pro Team, luego de pertenecer a grandes equipos como el Quick-Step o Movistar: “Es un equipo relativamente pequeño, pero la diferencia con un WorldTour no es tan abismal como uno podría pensar. Me siento cómodo y contento de estar aquí”.

El colombiano fue preguntado por su relación con el Movistar por no ir al Tour de Francia: “Me había preparado y no saberlo hasta el último momento generó mucha incertidumbre. Enterarme por una publicación fue lo que más me disgustó. Aun así, entiendo al equipo y respeto la decisión que tomaron. Fue algo que tenía que pasar. Estoy contento también de haber formado parte de un equipo tan grande”.

El sueño del Tour de Francia en 2026 ya es una realidad para el Caja Rural con la invitación: “La motivación ya estaba cuando hablábamos con el equipo y se mencionaba la opción de hacer una grande. Ahora, con la invitación al Tour, es una responsabilidad mucho mayor para todos: corredores, mecánicos, auxiliares… El equipo tiene que dar un paso grande para llegar en las mejores condiciones a julio”.

Fernando Gaviria, enfocado en 'La Grande Boucle': "Con el Tour ya tenemos un calendario muy exigente"

El Tour de Francia es el objetivo, no paró de hablar de la prueba cuando el preguntaron por otros objetivos: “Quiero ir con calma y disfrutar. Con el Tour ya tenemos un calendario muy exigente. Estamos centrados en esta temporada y luego veremos. El maillot amarillo no lo cambiaría. Es un sueño de casi todos los ciclistas y un privilegio de muy pocos”.

Fernando Gaviria, a sus 31 años reinventa su carrera con la escuadra española, el colombiano espera agrandar su palmarés de 52 victorias: “Hacer un muy buen Tour. Para el equipo es fundamental, y conseguir una victoria allí sería espectacular. Sería la primera del Caja Rural como equipo en el Tour y aportaría un prestigio enorme”.