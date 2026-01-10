Figura UCI World Tour se baja por lesión de su primera carrera en 2026

Las competencias de ciclismo profesional ya han empezado en este 2026, actualmente se desarrolla la Vuelta al Táchira y se vienen más pruebas de renombre, incluyendo el estreno de las competencias de categoríaUCI World Tour.

Pues bien, dentro del calendario aparece el AlUla Tour 2026, competencia ideal para velocistas que celebrará su sexta edición del 27 al 31 de enero en Arabia Saudita, prueba donde se esperaba la presencia de uno de los ciclistas más destacados que tuvo el circuito el año pasado.

Importante baja para el AlUla Tour 2026

Los aficionados del ciclismo esperaban con ansias el choque protagonizado por Jonathan Milan y Tim Merlier, dos de los mejores velocistas del momento, sin embargo, el corredor belga del equipo Soudal Quick-Step anunció su baja de la carrera.

Y es que Tim Merlier sufrió una lesión de rodilla el mes pasado y no ha podido recuperarse completamente para estar en plenitud de forma en el AlUla Tour, una complicación física que presentó luego de una prueba de ciclocross, dolor que le obligó a bajarse de la bici durante un tiempo y también le impidió competir en las carreras de ese tipo programadas para la reciente época navideña.

“El AlUla Tour está descartado... Solo empezaré mi temporada cuando me sienta listo y cuando los preparadores estén de acuerdo. Entonces fijaremos una fecha. Veremos cómo evoluciona. Es demasiado pronto para decir dónde empezaré ahora”, confirmó Merlier a Sporza en la más reciente jornada de prensa que tuvo el Soudal Quick-Step.

Los números de Merlier en la temporada pasada y su calendario para este 2026

Con la salida de Remco Evenepoel del equipo belga, Merlier es el hombre señalado a ser el ciclista más importante del Soudal Quick-Step, pedalista de 33 años que el año pasado se despachó con 16 carreras ganadas (incluidas las etapas 1 y 3 de la cita saudí que se perderá en este 2026).

Con las declaraciones de Merlier es difícil saber cuándo tendrá su debut en esta temporada, sin embargo, el velocista espera “estar en mi mejor versión para el periodo de Clásicas”, donde su plan pasa por disputar The Great Sprint (nuevo nombre de la Clásica Brujas-La Panne), los Campos de Flandes (nuevo nombre de la Gante-Wevelgem), la Scheldeprijs y la París-Roubaix.