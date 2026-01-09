Nairo advierte al Movistar: confesó la razón que lo hace seguir en el ciclismo

Uno de los ciclistas colombianos que tendrá acción en esta nueva temporada de ciclismo UCI World Tour será nuevamente Nairo Quintana, pedalista boyacense que en febrero cumplirá 36 años y que defenderá los colores del Movistar Team.

El corredor que ha sabido ganar una Vuelta a España, un Giro de Italia y obtener dos subcampeonatos en el Tour de Francia, cumplirá en este 2026 su último año de contrato con el equipo telefónico, a la espera de lo que decida hacer con su futuro, que podría ser el retiro de las pistas en 2027.

Nairo Quintana confía en su estado físico para este 2026

En conversación con ESPN Ciclismo, el pedalista nacido en el municipio de Cómbita (Boyacá) dejó claro que su carrera está en el ocaso y que analizará muy bien su futuro una vez concluya esta temporada, advirtiendo eso sí que la razón que lo hace seguir compitiendo es su estado físico, que según Nairo todavía le da para pelear cosas importantes en el circuito de la UCI World Tour.

"Estoy viendo si compito después del 2026. Aún no tomé la decisión, pero luego anunciaremos lo que vaya a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero lo que me hace seguir adelante es el estado de forma en el que estoy", dijo Quintana.

La indirecta de Nairo al Movistar Team

Estas declaraciones del pedalista colombiano dan esperanzas al aficionado que quiere volver a verlo celebrando triunfos y siendo importante en las carreras más importantes, más aun cuando el Movistar Team no ha decidido si tenerlo en una gran vuelta para este 2026.

Las primeras carreras de Nairo serán claves para saber el nivel de Quintana, que en la temporada pasada sufrió caídas que menguaron su rendimiento y complicaron las buenas actuaciones que seguro se propuso el boyacense.