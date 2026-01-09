Primera victoria del año para el UAE Team Emirates: ¿quién la logró?

El ciclista australiano Jay Vine (UAE Emirates) ha comenzado el año con victoria al proclamarse campeón nacional de la contrarreloj individual en Perth, Australia, resultado que ya repitió en la temporada 2023.

Vine (30 años), subcampeón del mundo de la modalidad en Kigali, solo superado por Remco Evenepoel, fue el único que promedió más de 50 km/h, y superó en 31 segundos a Oliver Bleddin (Team Brennan) y en 40 a Kelland O'Brien (Team Jayco-AlUla), segundo y tercero, respectivamente. Fue la duodécima victoria de Vine en su carrera, la cual pudo disfrutar en meta con su esposa e hijo.

Primera victoria para el UAE Team Emirates en el 2026

Jay Vine, quien viene de una temporada estelar en la que se adjudicó la clasificación de montaña en la Vuelta a España por segundo año consecutivo, volvió a demostrar su gran estado de forma y le dio al UAE Team Emirates el primer triunfo del equipo en esta nueva temporada.

Vine, quien sucede como campeón a Luke Plapp (ganador de esta prueba el año pasado y que se tuvo que conformarse con el 8° Puesto), también dejó en el camino a otros grandes favoritos como Ben O’Connor (Team Jayco-AlUla), que se vio relegado al 4° puesto a más de un minuto de Jay, mientras que el top cinco lo completó Conor Leahy (Team Brennan) a 1:18.

¿Cuál es el próximo gran reto de Jay Vine?

Será el Tour Down Under 2026, carrera por etapas que también se llevará a cabo en territorio australiano, competencia donde su el ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) defiende el título.

Esta competencia que dará inicio desde el martes 20 y se desarrollará hasta el domingo 25 de enero, será la primera cita del calendario UCI World Tour, la cual tendrá dentro de sus participantes al australiano Ben O'Connor, al español Javier Romo (Movistar Team), al británico y al colombiano Santiago Buitrago.