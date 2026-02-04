Figura WorldTour sufrió dos facturas y se perderá varias carreras

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), excampeón del mundo en ruta, abandonó este miércoles la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar al inicio de la ascensión a Los Madroños, en la primera etapa de la carrera.

Pedersen, que el pasado año ganó cuatro etapas del Giro de Italia y una de la Vuelta a España, donde se llevó la clasificación por puntos, fue trasladado a un hospital para someterse a exploraciones más exhaustivas, informó su equipo Lidl-Trek.

“No es el modo en el que nadie quería ver arrancar la temporada 2026 de Mads Pedersen! Una caída camino del punto clave de la 1ª etapa le ha obligado a abandonar la carrera”, informó el Lidl-Trek una vez se conoció la caída de Pedersen.

Revelaron la gravedad de la lesión de Mads Pedersen

El equipo Lidl-Trek informó que Mads Pedersen ha sufrido una doble fractura, una en la muñeca izquierda y otra en la clavícula derecha, una lamentable noticia que obliga al velocista danés a someterse a una cirugía que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, así lo anunció la estructura alemana a través de un comunicado en su página web.

"La primera prioridad del equipo es garantizar que Mads reciba la mejor atención posible y el enfoque inmediato estará en una recuperación exitosa para minimizar la interrupción de sus objetivos de la temporada", añadió el comunicado.

Corre riesgo la temporada de clásicas de Mads Pedersen

Todavía no se sabe con seguridad el tiempo de recuperación que necesite el velocista para volver a subirse a la bicicleta, sin embargo, reportes indican que siendo optimistas podría regresar en dos meses, un periodo que lo haría perder varias carreras que tenía previstas de realizar en su calendario.

Tour de la Provenza (13 de febrero), París-Niza (del 8 al 15 de marzo), Milán San-Remo (21 de marzo), Clásica E3 Saxo (27 de marzo), Gante - Wevelgem (29 de marzo) y A través de Flandes (1 de abril) sería las carreras que seguro se perdería Pedersen, a la espera de tener suerte para un posible retorno en el Tour de Flandes del 5 de abril.

