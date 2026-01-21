La Federación Colombiana de Ciclismo hizo la presentación oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, que se llevarán a cabo desde el 5 hasta el 8 de febrero en las vías del departamento de Cundinamarca.

En el evento se dieron a conocer detalles de los recorridos para las pruebas contrarreloj y de fondo en las categoría juveniles, sub23 y élite en damas y varones.

Figuras World Tour que correrán los Nacionales de ciclismo 2026

En la presentación oficial también se dieron a conocer los nombres de los ciclistas colombianos que compiten en el World Tour que disputarán en el Campeonato Nacional.

Se trata deEgan Bernal, que defenderá los títulos de fondo y contrarreloj. Bernal contará con el respaldo de Brandon Rivera, ambos del INEOS Grenadiers.

Otros nombres importantes que buscarán el tricolor nacional son Daniel Felipe Martínez(Red Bull Bora Hansgrohe), Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) y Harold Tejada (XDS Astana).

En la rama femenina se destaca la participación de Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi de categoría UCI Women's Pro Team) y Diana Peñuela (Sistecrédito).

Recorrido y calendario oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 26.1kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada: 10:50 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 44.0 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m.

Hora de llegada: 12:45 p.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

6 de febrero – Ruta 67.5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:30 p.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

7 de febrero – Ruta 124.5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites

Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 1:30 p.m.

Sitio de salida: Parque principal de Sopo

Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario

8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites

Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:15 p.m.

Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá



