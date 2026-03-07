Final del Strade Bianche con Tadej Pogacar como campeón por cuarta ocasión

La edición 2026 de la clásica italiana mejor conocida como Strade Bianche, volvió a ofrecer un espectáculo memorable en las carreteras de la región de la Toscana, con triunfo para el esloveno Tadej Pogačar, quien escribió una nueva página en la historia del ciclismo al conquistar por cuarta vez esta prestigiosa carrera del calendario UCI WorldTour.

La carrera estuvo llena de grandes sorpresas y un alto nivel de competitividad en donde predominó el UAE Team Emirates, ya que en el podio quedaron sus dos principales figuras, Pogacar y la estrella del ciclismo mexicano, Isaac del Toro.

Así fue la victoria de Pogacar en el Strade Bianche

La competencia se disputó el 7 de marzo de 2026 con salida y llegada en la histórica ciudad de Siena, un exigente recorrido que contó con un total de 203 kilómetros que incluyó numerosos sectores de “sterrato”, los famosos caminos de grava blanca que dan nombre a la prueba.

Esta sin duda alguna es de las carreras más exigentes y espectaculares del calendario ciclista, evidenciado desde los primeros kilómetros con múltiples ataques y escapadas protagonizadas por varios equipos que buscaban anticiparse al grupo principal.

Sin embargo, el gran protagonista volvió a ser Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates, quien lanzó un ataque decisivo en uno de los sectores más duros del recorrido. El esloveno de 27 años aceleró en la subida hacia el sector de Monte Santa Maria, rompiendo el grupo de favoritos y dejando atrás a todos sus rivales.

Pogacar logró terminar la carrera después de 4h 45' 15'' y en donde dominó en solitario por varios kilómetros hasta llegar la meta. Aunque detrás tenía dos perseguidores de alto nivel como lo son Seixas Paul quien logró llegar en segundo lugar a un minuto de diferencia. Completando el podio estuvo su compañero de equipo, Isaac del Toro, quien arribó a 1:09 de diferencia.

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 4h 45' 15''

2. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 00''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 09''

4. Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) - a 2' 04''

5. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 04''

6. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 07''

7. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2' 14''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 20''

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) - a 3' 46''

10. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 46''

