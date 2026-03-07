Russel sorprende en la F1 y arrancará primero en el GP de Australia

Cada vez falta menos para que arranque una nueva edición de la Fórmula 1 y todo indica a que será una temporada llena de sorpresas, las cuales comenzaron precisamente con la victoria de la pole position por parte de George Russel para el Gran Premio de Australia.

El corredor de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team fue el más rápido de la jornada y partirá desde la primera posición en la carrera inaugural de la temporada tras marcar el mejor tiempo en el circuito de Albert Park Circuit.

Lea también Ángel Barajas se cuelga una nueva medalla de oro para Colombia

Mercedes arrancará primero en el GP de Australia

Russell firmó una vuelta espectacular con un registro de 1:18.518, suficiente para superar a su compañero de equipo Kimi Antonelli por casi tres décimas de segundo. Con ese resultado, Mercedes consiguió un contundente 1-2 en la parrilla de salida, demostrando el gran rendimiento del monoplaza en el inicio del campeonato.

La clasificación en Melbourne confirmó el gran momento del equipo alemán y el dominio mostrado durante todo el fin de semana. Russell fue competitivo desde las sesiones de práctica y logró mantenerse como el piloto más rápido en cada fase de la clasificación, consolidando así la primera pole position de la temporada.

Detrás de los Mercedes se ubicó el francés Isack Hadjar, quien sorprendió al quedarse con el tercer lugar en su debut con Red Bull Racing. El joven piloto terminó a casi ocho décimas del tiempo de Russell, lo que evidenció la amplia ventaja que tuvo el británico durante la sesión clasificatoria.

La jornada también dejó varios momentos dramáticos. El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, sufrió un accidente en la primera fase de la clasificación tras un bloqueo en el eje trasero que lo llevó contra las barreras, impidiéndole marcar un tiempo competitivo. Como consecuencia, el piloto de Red Bull partirá desde el fondo de la parrilla o incluso desde el pit lane dependiendo de las reparaciones de su monoplaza.

En otras noticias: Montoya y la peor humillación a Schumacher en la Fórmula 1

¿Cómo arrancarán los pilotos en el GP de Australia 2026?

Fila 1

George Russell – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Kimi Antonelli – Mercedes

Fila 2

3. Isack Hadjar – Red Bull Racing

4. Charles Leclerc – Scuderia Ferrari

Fila 3

5. Oscar Piastri – McLaren

6. Lando Norris – McLaren

Fila 4

7. Lewis Hamilton – Ferrari

8. Liam Lawson – Racing Bulls

Fila 5

9. Arvid Lindblad – Racing Bulls

10. Gabriel Bortoleto – Audi F1 Team

Fila 6

11. Nico Hülkenberg – Audi

12. Oliver Bearman – Haas F1 Team