[Foto] Iván Ramiro Sosa sufrió una caída y se retiró de O Gran Camiño

Un ciclista colombiano vivió un momento complicado este miércoles 15 de abril en desarrollo de la segunda etapa de O Gran Camiño, luego de la caída que sufrió Iván Ramiro Sosa, quien se vio obligado a abandonar la competencia.

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El corredor nacido en Pasca (Cundinamarca) no pudo completar el recorrido entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 kilómetros, tras verse involucrado en un incidente que lo dejó sin posibilidades de continuar en carrera.

De momento, no se conocen detalles exactos sobre la gravedad de la lesión, por lo que se aguarda por los exámenes médicos que determinen el tipo de afectación y el tiempo de incapacidad que deberá afrontar el pedalista.

Este contratiempo llega en un momento clave para Sosa, quien recientemente se vinculó al Equipo Kern Pharma con la intención de relanzar su carrera y ganar protagonismo en el calendario europeo.

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Además, el colombiano venía mostrando señales positivas tras superar una lesión previa, e incluso logró un destacado segundo lugar en la prueba de fondo de los Nacionales de Ciclismo de Colombia, lo que aumentaba las expectativas sobre su rendimiento.

Así fue la caída de Iván Sosa en O Gran Camiño

Dentro de sus objetivos a mediano plazo se encontraba la posibilidad de ser tenido en cuenta para disputar la Vuelta a España, una de las grandes citas del ciclismo mundial, por lo que este retiro genera incertidumbre en su planificación.

La jornada, en términos generales, estuvo marcada por la intensidad y los movimientos en la clasificación, con victoria para el español Carlos Canal, quien se impuso al esprint tras una fuga bien trabajada.

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Asimismo, el portugués Rafael Reis asumió el liderato de la carrera con un tiempo de 3:31:24, superando por estrecho margen a Nelson Oliveira y consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

Colombianos en O Gran Camiño 2026

En cuanto a los otros colombianos en competencia, Jesús David Peña fue décimo en la etapa y ahora ocupa la casilla 32 en la general, mientras que Santiago Mesa finalizó en el puesto 60 y se ubica 69 en la clasificación, en una jornada que dejó como saldo la baja sensible de Sosa para el resto de la carrera.