O Gran Camiño: resumen de la etapa 2 y colombianos en la general

La segunda etapa de O Gran Camiño dejó movimientos importantes en la clasificación general tras una jornada disputada entre Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros, en la que el protagonismo estuvo repartido entre la fuga y los cambios en el liderato.

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El ganador del día fue el español Carlos Canal, quien se impuso al esprint tras una destacada escapada, logrando así su primer triunfo como profesional en una etapa exigente y marcada por el ritmo alto en los kilómetros finales.

Canal capitalizó el trabajo de su equipo, especialmente el esfuerzo de Iván Romeo, quien seleccionó el grupo en el tramo decisivo para que su compañero lanzara el ataque definitivo a 200 metros de la meta, superando a Mats Wenzel y al uruguayo Eric Fagúndez.

Hay nuevo líder en O Gran Camiño

Otro de los grandes beneficiados de la jornada fue el portugués Rafael Reis, quien asumió el liderato de la carrera tras una sólida actuación, aprovechando además el desfallecimiento del danés Julius Johansen en el Alto de Noceda.

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Reis se ubica en lo más alto de la clasificación general con un tiempo de 3:31:24, seguido muy de cerca por Nelson Oliveira a un segundo y por Jorgen Nordhagen a doce segundos, en una tabla que empieza a perfilar a los candidatos al título.

Colombianos en O Gran Camiño 2026

En cuanto a los colombianos, la jornada dejó sensaciones mixtas, siendo el más destacado Jesús David Peña, quien finalizó en la décima posición de la etapa y logró escalar posiciones en la general, donde ahora ocupa el puesto 32 a un minuto y 54 segundos del líder.

Por su parte, Santiago Mesa cruzó la meta en la casilla 60, lo que lo ubica ahora en el puesto 69 de la clasificación general, quedando más relegado en la lucha por los primeros lugares.

La nota negativa para Colombia la protagonizó Iván Ramiro Sosa, quien tuvo que abandonar la competencia luego de sufrir una caída, dejando así la carrera con apenas dos etapas disputadas y truncando sus aspiraciones en territorio español.

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Clasificación general de O Gran Camiño - Etapa 2

1. Rafael Reis, Anicolor / Campicarn - 3:31:24

2. Nelson Oliveira, Movistar Team - a 1"

3. Jorgen Nordhagen, Team Visma | Lease a Bike - a 12"

4. Jakub Otruba, Caja Rural - Seguros RGA - a 23"

5. Adam Yates, UAE Team Emirates - XRG - a 25"

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32. Jesús David Peña, Efapel Cycling - a 1'54"

69. Santiago Mesa, Anicolor / Campicarn - a 4'05"