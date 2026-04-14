Bogotá recibirá la WWE en septiembre: así será el esperado regreso tras 7 años de ausencia

La lucha libre de entretenimiento vuelve a sacudir a los fanáticos colombianos. La WWE anunció oficialmente su regreso a Sudamérica con el “WWE South America Live Tour”, una gira que incluirá a Bogotá como una de sus paradas principales en septiembre de 2026.

Además de Bogotá, la gira de la WWE también pasará por Quito, Buenos Aires y Santiago

Lea también Cambio en el Ranking ATP tras la última final entre Alcaraz y Sinner en Montecarlo

El espectáculo llegará a la capital colombiana el próximo 10 de septiembre en el Movistar Arena, marcando el regreso de la compañía al país después de siete años de ausencia. La gira también pasará por Quito, Buenos Aires y Santiago, consolidando una apuesta clara por el mercado latinoamericano.

Según el comunicado oficial, el tour contará con la presencia de grandes figuras del roster actual, incluyendo a la campeona mundial Stephanie Vaquer, el campeón intercontinental Penta, además de nombres de alto impacto como Seth Rollins, The Usos, Becky Lynch, GUNTHER y Oba Femi, entre otros.

El anuncio no solo representa el regreso de un espectáculo de alto nivel, sino también una señal del fortalecimiento de la estrategia global de WWE, ahora bajo la estructura de Endeavor. En los últimos años, la compañía ha intensificado su presencia fuera de Estados Unidos, con giras exitosas en Europa que han demostrado el potencial del público internacional.

El regreso a Bogotá ya es una realidad: la empresa abrió un registro para preventa exclusiva de entradas

Lea también Sorpresa en la NBA: el ranking de camisetas más vendidas que confirma un cambio de era

La parada en Bogotá genera gran expectativa entre los aficionados, que durante años han esperado el retorno de las superestrellas a territorio nacional. La posibilidad de ver combates en vivo, con figuras que actualmente dominan la programación de Monday Night Raw, refuerza el atractivo del evento.

Además, la empresa abrió un registro para preventa exclusiva de entradas, lo que anticipa una alta demanda en cada una de las ciudades incluidas en la gira. En ese sentido, la respuesta del público latinoamericano será clave para futuros planes de expansión.

Incluso, no se descarta que, dependiendo del éxito del tour, WWE considere la realización de eventos televisados en la región, como ya ha ocurrido en Europa con sus Premium Live Events.