Inicia la temporada en el mundo del ciclismo y junto con ello llega la 77.ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026, la cual se ha consolidado como una de las primeras pruebas por etapas del calendario internacional de ciclismo de ruta y una de las más esperadas del inicio de temporada.

La carrera se disputa entre el 4 y el 8 de febrero de 2026, abarcando 5 etapas y un exigente recorrido total de aproximadamente 601,7 kilómetros. Sin embargo, tras la primera etapa, se dio a conocer la baja sensible del ciclista danés, Mads Pedersen, tras fuerte caída masiva.

Lea también Harold Tejada calentó los Nacionales de ruta: advertencia para Egan y Martínez en la crono

Pedersen se retira de la Volta a la Comunitat Valenciana tras fuerte caída

La prueba arrancó con una etapa inaugural de 160 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca, marcada por un perfil con repechos y viento, que combinó acción táctica con un final trepidante al sprint. El eritreo Biniam Girmay, ciclista del NSN Cycling Team, se impuso al sprint tras un intenso duelo con el belga Arne Marit y el italiano Giovanni Lonardi.

Lamentablemente, esta competencia también comenzó con una noticia dolorosa para el ciclismo profesional, y que Mads Pedersen, corredor del equipo Lidl-Trek y uno de los grandes nombres de las clásicas, sufrió una fuerte caída en la primera etapa de la carrera, obligándole a abandonar y a ser hospitalizado en un episodio que ha ensombrecido los primeros días de la temporada.

Lea también Alemania tendría baja sensible para el Mundial: figura es operado

El cuerpo médico del equipo reaccionó rápidamente tras el accidente ocurrido en la ascensión a loa Madroños y lo trasladaron a un hospital local para evaluar la magnitud de sus lesiones. Los exámenes diagnósticos confirmaron que Pedersen había sufrido una fractura en la muñeca izquierda y otra en la clavícula derecha.

Estas dos lesiones lo obligaron a abandonar la carrera de manera inmediata y también ponían en riesgo buena parte de su campaña a lo largo de 2026, ya que la escuadra alemana habría confirmado a través de un comunicado oficial que se tendría que someter a cirugía.

En otras noticias: Las opciones de James, lo que es verdad y lo que no

¿Cuándo se correrá la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana?

La Etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana se correrá el jueves 5 de febrero de 2026, un día después de la etapa de apertura disputada el 4 de febrero.

Esta segunda jornada es una contrarreloj individual (CRI) entre Carlet y Alginet con una distancia de aproximadamente 17,5 km, lo que la convierte en una etapa clave para establecer diferencias en la clasificación general.