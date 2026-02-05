Alemania tendría baja sensible para el Mundial: figura es operado

El Mundial de Fútbol 2026 está a la vuelta de la esquina, quedan menos de 130 días para que inicie la competencia y poco a poco se van ultimando detalles por parte de las selecciones para su respectiva participación, pero en donde la Selección de Alemania tendría un inesperado contratiempo con una de sus figuras que se tendría que ver obligado a someterse a cirugía.

El protagonista de esta preocupante noticia es nada más y nada menos que el portero Marc-André ter Stegen, actualmente cedido por el FC Barcelona al Girona FC, quien ha sufrido un duro revés en su carrera tras lesionarse los isquiotibiales de su pierna izquierda durante el partido de La Liga contra el Real Oviedo.

Ter Stegen tendrá que someterse a cirugía antes del Mundial

La lesión se produjo en un momento especialmente delicado para Ter Stegen. Apenas unas semanas después de haber sido cedido por el Barcelona para recuperar minutos de juego y prepararse de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el arquero apenas había disputado dos encuentros con el Girona, su debut con empate 1-1 ante el Getafe y la derrota posterior frente al Oviedo, en la que se lesionó.

El comunicado inicial del Girona habría indicado que el jugador se sometería a pruebas complementarias para precisar el diagnóstico y pronóstico de recuperación, pero hasta que no hubiera resultados concretos no se podrá hablar de un calendario exacto de retorno.

Ahora, se dictaminó que la gravedad de la lesión obligó al club a anunciar que el guardameta de 33 años deberá someterse a una intervención quirúrgica programada para este viernes 6 de febrero con el objetivo de reparar el daño sufrido en el músculo isquiotibial.

El comunicado del club no especificó aún el tiempo exacto de recuperación, indicando que éste se conocerá sólo después de la intervención. Sin embargo, el historial de esta lesión señala que se podría tratar de una baja de varios meses, lo cual pone seriamente en duda la presencia del portero con la selección alemana en el próximo Mundial que se disputará entre junio y julio de este año.

¿Cómo va Girona en la tabla de posiciones de LaLiga?

El equipo que dirige Miguel Ángel Sánchez se encuentra en la casilla 12 con 25 unidades, habiendo sumado tres victorias consecutivas en los últimos cinco duelos. Ahora su siguiente reto sin Ter Stegen será en el marco de la fecha 23 enfrentando en condición de visitante a Sevilla el sábado 7 de febrero.