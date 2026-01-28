Gaviria desapareció; resumen y ganador en etapa 2 del AlUla Tour

Este miércoles 28 de enero se disputó la segunda etapa del AlUla Tour 2026, competencia que se disputa al noroeste de Arabia Saudita y que cuenta con la participación de dos pedalistas colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y Sergio Higuita (Astana).

Pues bien, la segunda fracción de esta carrera tenía nuevamente un perfil ideal para los velocistas, donde nuevamente salió a relucir la figura de Jonathan Milan, ciclista del Lidl-Trek que se impuso otra vez en el ‘sprint’ final con gran autoridad.

Gaviria no peleó la victoria de la etapa 2 en el AlUla Tour

Pese a que el ciclista colombiano estuvo en el pelotón principal durante gran parte del recorrido junto con Jonathan Milan, el corredor del Caja Rural-Seguros RGA empezó a perder ritmo y quedó relegado de ese grupo que al final logró capturar a los cinco escapados.

El ritmo del pelotón alcanzó los 40 kilómetros por hora y sufrió algunos abanicos de viento, sin embargo, eso no fue impedimento para Jonathan Milan, que dio nuevamente razones de su poderío al ‘sprint’, ganándole casi por una bicicleta entera a su perseguidor, el también italiano Daniel Skerl (Bahrain Victorious), mientras que el podio lo cerró el alemán Pascal Ackermann (Team Jayco Alula).

¿Cómo va Gaviria y Sergio Higuita en el AlUla Tour?

Pese a que el velocista colombiano no se ve en el video del ‘sprint’ final de la segunda etapa, Gaviria llegó con el mismo tiempo del ganador al igual que Sergio Higuita, así que Jonathan Milan sigue liderando la clasificación general gracias a las bonificaciones por cruzar primero.

Así las cosas, previo a la tercera etapa del AlUla Tour, Gaviria se ubica en la quinta posición a 20 segundos de Milan, mientras que Higuita (que se alista para lo que serán las etapas de montaña en esta competencia) está en la casilla 29 a 31 segundos del líder.