Leyenda del ciclismo colombiano anunció su retiro

La ciclista colombiana Ana Cristina Sanabria Sánchez anunció oficialmente su retiro del ciclismo profesional, poniendo fin a una trayectoria destacada dentro del pelotón femenino nacional e internacional. La pedalista, nacida el 2 de mayo de 1990 en Zapatoca, Santander, comunicó su decisión a través de una carta pública fechada el 21 de enero de 2026.

En su mensaje, Sanabria explicó que se trata de una determinación meditada y cargada de significado personal. “Hoy quiero compartir una decisión profunda y sincera, he decidido cerrar mi etapa como ciclista profesional”, escribió, dejando claro que se trata del cierre de un ciclo que marcó gran parte de su vida.

La santandereana describió el ciclismo como un elemento esencial de su existencia, más allá del alto rendimiento. “El ciclismo ha sido y será parte de mi existencia como el oxígeno que Dios me da para mantenerme viva”, expresó, resaltando que el deporte no solo la formó como atleta, sino también como persona.

En su carta, Ana Cristina destacó los valores que le dejó su carrera deportiva y el camino recorrido durante años de competencia. “Me enseñó disciplina, perseverancia, respeto, trabajo en equipo y amor por el esfuerzo. Cada entrenamiento, cada carrera, cada victoria y cada dificultad fueron parte de un camino que valoro y agradezco profundamente”, señaló.

La ciclista también dedicó un apartado especial a quienes hicieron parte de su proceso, reconociendo el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria. “Nada de lo que logré hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes”, afirmó, agradeciendo a equipos, entrenadores, compañeras, entes deportivos, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados.

Sanabria aseguró que se retira con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada competencia. “Hoy cierro este ciclo con gratitud, orgullo, el corazón feliz y la conciencia tranquila después de haberlo entregado todo”, manifestó, subrayando el orgullo de haber representado a su departamento y al país.

Palmarés de Ana Cristina Sanabria

Dentro de su palmarés, la ciclista santandereana deja una huella importante en el ciclismo femenino colombiano. Fue cuatro veces campeona del Tour Femenino de Colombia, títulos que obtuvo de manera consecutiva entre 2014 y 2017, consolidándose como una de las corredoras más dominantes de su generación.

A nivel internacional, Sanabria también consiguió resultados relevantes, como el título de la Vuelta Femenina a Costa Rica en 2013, la medalla de oro en ruta y contrarreloj en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, además de ser subcampeona panamericana de la CRI en 2016 y subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en la contrarreloj.

El comunicado de despedida cerró con un mensaje cargado de simbolismo y agradecimiento. “Gracias por haber sido parte de tantos kilómetros. Esta etapa de mi vida termina, pero la carrera continua”, concluyó Ana Cristina Sanabria Sánchez, quien se despide del profesionalismo como una de las referentes históricas del ciclismo femenino colombiano.