Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 19

Las emociones del ciclismo no paran y día tras día, el Giro de Italia ha dado de qué hablar con vibrantes carreras que no han dado ningún respiro. Justamente, este viernes 26 de mayo se disputó la etapa Reina, la más exigente de esta competencia.

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Todo arrancó en Feltre y finalizó en Alleghe (Piani di Pezzé). Un recorrido de 151 kilómetros de cerca de 5,000 metros de desnivel acumulado. Ni los fugados ni nadie tendría la certeza de sacar ventajas en una de las fracciones más difíciles y exigentes en el Giro de Italia.

Además, los ciclistas tuvieron que pasar por seis puertos para componer un perfil de alta montaña. En los primeros trazados, Duran será el primero de primera categoría, luego vendrán dos de segunda categoría en Coi y Staulanza, y antes de ello, un punto de esprint. Cima Coppi, de primera categoría, Falzarego y sobre el final, pasaron por el Piani di Pezzé.

Por el recorrido y por la exigencia de la competencia en esta jornada 19, hubo grandes cambios en la clasificación general. La etapa Reina siempre tiene este tipo de perfiles con la posibilidad de mover la general.

ASÍ FUE LA ETAPA 19 DEL GIRO DE ITALIA

La gran noticia de la etapa 19 se dio en los primeros kilómetros tras el abandono de Jhonatan Narváez. Volviendo a las emociones, sobre el Passo Duran, Enric Mas, Giulio Ciccone, Sepp Kuss, Einer Rubio, Iván García Cortina se tomaron la fuga a falta de 100 kilómetros.

Pese a los movimientos que se estaban dando, no había cambios en el liderato de la general a falta de 70 kilómetros para el final, Jonas Vingegaard seguía en la cima sacando diferencias frente a sus principales contrincantes. Einer Rubio se escapó con Giulio Ciccone como los principales fugados. De hecho, el colombiano del Movistar Team se tomó confianza y ganó la subida del Passo Falzarego.

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Los últimos kilómetros contaron con los ataques de Giulio Ciccone que apretó el acelerador y se puso en el frente de la carrera junto con Sepp Kuss y Derek Gee. Sin embargo, fue Kuss el que se quedó con la victoria con un tiempo de 4:28:33 sacándoles 13 y 36 segundos a Gee y Ciccone.

Einer Rubio y Egan Bernal tuvieron una destacada participación, pues, Rubio quedó en la octava casilla, mientras que Egan fue 13. Esto fue determinante para que Bernal se metiera nuevamente en el top 10 de la clasificación general.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 70:44:04

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00

5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40

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6. Derek Gee (CAN/Lidl - Trek) a 7:09

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 7:14

8. Davide Piganzoli (ITA/Team VIsma | Lease a Bike) a 7:57

9. Damiano Caruso ITA/Bahrain-Victorious) 8:34

10. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 9:20

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11. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 59:38

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