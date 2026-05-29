Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general luego de la etapa 19

La etapa 19 del Giro de Italia, considerada la etapa reina tras su complicado recorrido después de tres semanas de competencia, dejó emociones en la alta montaña, con el italiano Giulio Ciccone como gran vencedor de la jornada y con el colombiano Einer Rubio nuevamente como protagonista gracias a una valiente escapada que animó gran parte del recorrido.

En una de las fracciones más exigentes de esta edición de la corsa rosa, los ataques comenzaron desde muy temprano. Apenas inició la montaña, varios corredores intentaron meterse en la fuga del día y Einer Rubio fue uno de los más insistentes habiendo llegado en la novena casilla, pero no le bastó para coronarse ganador.

Clasificación general de los colombianos en la etapa 19 del Giro de Italia

El colombiano del Movistar Team logró integrar el grupo delantero junto a otros especialistas en ascenso como Caruso, Ciccone y Gee West, dejando claro que buscaba protagonismo y, por qué no, pelear por la victoria de etapa.

Rubio mostró un gran nivel físico durante los puertos de montaña y se convirtió en uno de los hombres más activos de la escapada. En distintos momentos lanzó ataques para seleccionar el grupo y tratar de dejar atrás a sus rivales, pero estos supieron mantenerle el ritmo e incluso llegar a superarlo.

El pedalista colombiano incluso llegó a generar ilusión entre los aficionados debido a la ventaja que alcanzó junto a los fugados sobre el pelotón de favoritos, pero no le bastó para llevarse la etapa, pero si para acortar un par de segundos en la general.

Lea también Einer Rubio quiere ganar la etapa reina del Giro de Italia: protagonista en la fuga del día

Mientras que por el lado de Egan Bernal hubo una actuación bastante destacada que le sirvió para volver a entrar dentro del Top 10 de la competencia tras liderar el pelotón perseguidor y llegar con un tiempo de.

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 75h 13' 16''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 04''

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 5' 33''

5. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 6' 31''

6. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 7' 26''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 50''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 8' 29''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 9' 01''

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 11' 19''

-------------------------------------------------------------------------------

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 59:38

Lea también Primera salida del América tras fracasar en Copa Sudamericana: renuncia inminente

¿Cuándo será la etapa 19 del Giro de Italia?

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se disputa este viernes 29 de mayo de 2026. Será una de las jornadas más exigentes de la competencia, con un recorrido de 151 kilómetros entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), en pleno corazón de los Dolomitas.