Giro de Italia 2026: clasificación general y posiciones luego de la etapa 8

Terminó de manera exitosa la etapa 8 del Giro de Italia 2026, la cual estuvo llena de tensión, ataques y grandes emociones en el recorrido entre Chieti y Fermo, ya que en sus 156 kilómetros de recorrido se vivieron intensos puertos de montaña.

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Después del duro final en alto del Blockhaus en la séptima fracción, el pelotón afrontó un trazado de media montaña,sin duda alguna un escenario perfecto para movimientos entre los favoritos en la clasificación generar, la cual es comandada por Afonso Eulálio, y para una batalla intensa por la victoria de etapa, la cual se terminó llevando el ecuatoriano, Jhonatan Narváez.

Clasificación general del Giro de Italia

Los primeros kilómetros estuvieron marcados por varios hechos como una caída sobre el kilómetro 120, una fuga numerosa tomando protagonismo desde temprano, aunque el factor del clima también provocó varias rupturas en los grupos que intentaban agarrar ventaja.

El recorrido cambió radicalmente en los últimos 60 kilómetros, donde comenzaron una serie de ascensos cortos, pero extremadamente exigentes, con rampas superiores al 20 % en algunos sectores, pero que logró superar el 'lagarto', Jhonatan Narváez.

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El ecuatoriano se escapó junto a Leknessund sobre los últimos 10 km, sufrieron en la subida a Capodarco, pero finalmente fue el ciclista del UAE Team Emirates - XR quien se llevó la victoria.

Aunque el protagonismo también se lo llevó Jonas Vingegaard, quien volvió a mostrarse sólido tras la exhibición en el Blockhaus y controló varios intentos de ataque. También se mantuvieron atentos corredores como Egan Bernal, Enric Mas y Ben O'Connor, quienes intentaron no perder tiempo en un final muy técnico y explosivo.

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 34:28:42 Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:15 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34 Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 4:18 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:23 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32 Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

¿Cuándo se correrá la etapa 9 del Giro de Italia?

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 se correrá este domingo 17 de mayo de 2026. La jornada tendrá un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, con final en un puerto de primera categoría que podría generar nuevas diferencias en la clasificación general.

Será una etapa de montaña con un cierre muy exigente, especialmente en los últimos kilómetros, donde las pendientes alcanzarán hasta el 15 %.