Medellín toma decisión con Frank Fabra tras el mal momento deportivo

Independiente Medellín tuvo un semestre de apertura para el olvido, ya que se vio en vuelto en polémicas por su mal rendimiento deportivo, lo que implicó la salida de Alejandro Restrepo, Federico Spada y Raúl Giraldo, quedó eliminado de la fase de "todos contra todos" de la Liga Betplay y sufre por su clasificación en la Copa Libertadores.

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Ahora la preocupación está puesta ahora en cuanto a la renovación de la plantilla, en donde los primeros nombres que está en "veremos" es el de un referente, Frank Fabra, quien está a punto de finalizar contrato, aunque la intención sería renovarlo.

Medellín quiere renovar a Frank Fabra

El experimentado lateral izquierdo ha dado de qué hablar con su regreso al Fútbol Profesional Colombiano tras un gran paso por Argentina jugando con Boca Juniors y tras reiteradas convocatorias a la Selección Colombia.

El futbolista de 35 años llegó en uno de los momentos más difíciles del 'poderoso de la montaña', pero aún así nunca bajó el rendimiento y se echó el equipo al hombro en las distintas competencias que ha disputado en este semestre de apertura.

Sin embargo, el equipo paisa hizo la gestión de su contratación muy corta, con tan solo seis meses de contrato, lo que quiere decir que Fabra podría llegar a salir el 30 de junio de 2026.

Aunque se dio a conocer que las directivas de la institución, en busca de la remodelación del equipo ante la gran cantidad de inconvenientes que ha presentado, quiere continuar con el experimentado jugador con paso por la Selección Colombia y lo renovaría antes de que llegue esta fecha que sería otro golpe contundente para el equipo.

Próximo partido de Frank Fabra con Medellín

El siguiente reto en el que Frank Fabra podrá sumar minutos con el DIM será a nivel internacional, jugando la fecha 5 de la Copa Libertadores, en condición de visitante, contra Cusco. Este compromiso está programado para jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el miércoles 20 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

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Leonel Álvarez sería el nuevo DT de Medellín

Todo parece indicar que el director técnico Leonel Álvarez llegará al Deportivo Independiente Medellín, que, como bien se sabe, es entrenado actualmente y de manera interina por Sebastián Botero.

“LEONEL ÁLVAREZ será el nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín”, informó el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X.