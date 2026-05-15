Por estos días, cada una de las selecciones está presentando su prelista o lista de convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Uno de los equipos que ya hizo el anuncio fue Japón, que está ubicado en el grupo F con las selecciones de Países Bajos, Suecia y Túnez. Es una de las zonas más apretadas del certamen orbital.

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Nagatomo fue convocado

Uno de los jugadores que fue convocado en la selección de Japón fue Yūto Nagatomo, quien tiene 39 años y que entre otros equipos ha vestido los colores del Inter de Milán de Italia.



Y ya que se menciona el nombre de este jugador, él mismo grabó el momento en el que se mencionaban uno por uno los nombres de los citados para la máxima fiesta del deporte rey.

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La reacción del defensa

Cuando mencionaron su nombre, segundos después, Yūto Nagatomo no pudo esconder su emoción y terminó en lágrimas. Jugar un Mundial FIFA es el sueño, sin lugar a dudas, de cada jugador.

El video del experimentado futbolista japonés, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Esta es la lista completa de convocados



Tomoki Hayakawa

Keisuke Osako

Zion Suzuki

Ko Itakura

Hiroki Ito

Yuto Nagatomo

Ayumu Seko

Yukinari Sugawara

Junnosuke Suzuki

Shogo Taniguchi

Takehiro Tomiyasu

Tsuyoshi Watanabe

Ritsu Doan

Wataru Endo

Junya Ito

Daichi Kamada

Takefusa Kubo

Keito Nakamura

Kaishu Sano

Ao Tanaka

Keisuke Goto

Daizen Maeda

Koki Ogawa

Kento Shiogai

Yuito Suzuki

Ayase Ueda