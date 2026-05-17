Giro de Italia 2026: clasificación general y posiciones luego de la etapa 9

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 llegó a su fin y dejó una jornada vibrante y cargada de emociones en la montaña, protagonizadas principalmente por el italiano, Giulio Ciccone, y el colombiano, Einer Rubio, quienes destacaron en la montaña, pero al final fueron sorprendidos por un grande como lo es Jonas Vingegaard.

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Ambos corredores animaron la carrera con varias fugas a lo largo de los 184km recorridos y ofrecieron un espectáculo que mantuvo la tensión hasta el final en una etapa clave para la clasificación general que terminó con una de las grandes pruebas de montaña en Corno alle Scale que logró coronar Jonas Vingegaard.

Así quedó la clasificación general tras etapa 9 del Giro de Italia

Desde el inicio quedó claro que sería una jornada agresiva por la intensa escalada que habría para llegar a la meta ubicada en Corno alle Scale y en los primeros ascensos se comenzó a seleccionar el grupo principal rápidamente con varios ataques.

Entre los más activos de la carrera estuvo Einer Rubio, quien volvió a demostrar su fortaleza en la montaña y su capacidad para responder ante los mejores escaladores del pelotón, entre los cuales se encontraba justamente Giulio Ciccone.

La etapa 9 también provocó pérdidas sensibles para algunos favoritos que no lograron responder en los ascensos finales, tal como es Enric Mas o el propio Egan Bernal. El desgaste acumulado comenzó a pasar factura y varios corredores cedieron tiempo en una jornada que podría resultar decisiva más adelante, menos para Jonas Vingegaard, el 'pescador' que logró remontar cuando el protagonismo se lo había robado Rubio y Ciccone.

EULÁLIO Afonso – Bahrain - Victorious – 38:49:44 VINGEGAARD Jonas – Team Visma | Lease a Bike – +2:24 GALL Felix – Decathlon CMA CGM Team – +2:59 HINDLEY Jai – Red Bull - BORA - hansgrohe – +4:32 SCARONI Christian – XDS Astana Team – +4:43 ARENSMAN Thymen – Netcompany INEOS – +5:00 RONDEL Mathys – Tudor Pro Cycling Team – +5:01 O'CONNOR Ben – Team Jayco AlUla – +5:03 PELLIZZARI Giulio – Red Bull - BORA - hansgrohe – +5:15 STORER Michael – Tudor Pro Cycling Team – +5:20

¿Cuándo se correrá la etapa 10 del Giro de Italia 2026?

Siguiendo el calendario del Giro de Italia, la etapa 10 del Giro de Italia 2026 se correrá el martes 19 de mayo de 2026, luego de la segunda jornada de descanso de la competencia.

Será una contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, con un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, considerada una jornada clave para la clasificación general, especialmente para los especialistas contra el reloj.