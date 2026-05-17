Millonarios no va más con Beckham Castro y prepara su venta

Millonarios vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que comenzaría con la reestructuración de su plantilla, trabajando inicialmente en la zona ofensiva.

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Aunque el gol no es uno de los problemas del cuadro 'embajador', las directivas y cuerpo técnico de la institución buscan alternativas para el semestre de clausura, pero uno de los primeros movimientos que se llevaría a cabo sería la salida de Beckham David Castro.

Beckham Castro estaría cerca de Europa tras salida de Millonarios

El semestre de apertura no fue el mejor para el equipo que terminó siendo comandado por Fabián Bustos, ya que a nivel internacional ha tenido un "vaivén" de resultados y en la competencia local quedó eliminado en la primera fase.

Frente a esta situación se habló nuevamente sobre un cambio de cuerpo técnico, pero Bustos le sigue apostando al proyecto deportivo de Millonarios, en especial porque en la siguiente ventana de fichajes tendrá la potestad de conformar el equipo acorde a sus necesidades.

Es por ello que en primera instancia se pensaría en liberar un par de cupos, entre los cuales estaría el de Jorge Cabezas Hurtado, quien regresaría a Inglaterra tras no hacer oficial la opción de compra, y Bekham David Castro.

El delantero de 22 años surgió de la cantera del 'embajador', tuvo un breve paso por Internacional de Bogotá, pero ahora, cerca de la finalización de su contrato, tendría planes de ir a jugar al fútbol de Europa, siendo esta su primera experiencia internacional, la cual le dejaría una millonaria ganancia al club capitalino.

¿Cómo le ha ido a Beckham Castro con Millonarios en la presente temporada?

El extremo cartagenero ha tenido la oportunidad de jugar 21 partidos entre Liga Betplay, Copa Sudamericana y Copa Betplay, juntando más de 500 minutos dentro del terreno de jugo en los cuales se ha reportado con 4 goles y 3 asistencias.

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Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios

En la noche del viernes 15 de mayo, luego de la victoria 3-2 sobre Patriotas en la Copa BetPlay, se confirmó que el delantero Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios para el segundo semestre.

El propio jugador explicó que le hubiese gustado demostrar un mejor rendimiento con la camiseta del equipo 'embajador' y además haber tenido más oportunidades.