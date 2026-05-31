Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general luego de la etapa 21

Oficialmente terminó la edición 109 del Giro de Italia 2026 este domingo 31 de mayo, después de tres intensas semanas de intensos recorridos, dejando un celebración especial para el danés Jonas Vingegaard, quien confirmó oficialmente su consagración como campeón de la clasificación general.

La última fracción tuvo un recorrido completamente llano de 131 kilómetros por las calles de Roma, que dejó varios protagonistas, a Jonathan Milan como ganador de esta última etapa, a Vingegaard como dueño de la maglia rosa y a los colombianos con una destacada actuación en la clasificación general.

Egan Bernal y los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia

Como es habitual en el cierre del Giro, la etapa más allá de definir al último ganador de etapas, que en este caso fue Jonathan Milan, también estuvo marcada por las celebraciones de los equipos de Vingegaard y de los demás ciclistas que consiguieron quedar en el podio.

Aunque la etapa no provocó cambios importantes en la clasificación general, sí permitió cerrar oficialmente una edición que tuvo contratiempos, pero también momentos buenos para el ciclismo colombiano gracias a las actuaciones de Egan Bernal y Einer Rubio.

El corredor del INEOS Grenadiers fue el colombiano que más destacó a lo largo de las 31 semanas, ya que, a pesar de no haber ganado ninguna etapa, siempre aguantó el ritmo de los contendientes más fuertes y finalizó dentro del top 10 de la general a 12 minutos y 54 segundos del campeón Vingegaard.

Mientras que por el lado de Einer Rubio también completó una actuación destacada con el Movistar Team. El boyacense terminó en la casilla 23 de la clasificación general, a más de una hora del líder, pero dejó momentos importantes durante la competencia, especialmente en etapas de alta montaña y fugas donde fue protagonista.

Vingegaard líder de clasificación general y campeón del Giro de Italia