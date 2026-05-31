[VIDEO] Kevin Viveros le respondió a Lorenzo: golazo y máximo goleador en Brasil

Se abrió la esperanza para Kevin Viveros en la Selección Colombia con la convocatoria a la lista de 55 jugadores. Néstor Lorenzo no dudó en acercar al atacante, pero en la presentación de los 26 futbolistas fijos para disputar la Copa del Mundo, el nombre de Viveros no figuraba.

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Antes de que se diera la rueda de prensa oficial para dar a conocer a los 26 jugadores, Kevin Viveros venía de marcar un doblete con Athletico Paranaense en la victoria frente al Remo en un duelo de clubes ascendidos a la Serie A en este 2026.

Y después de conocer que Kevin Viveros no estaba en esa lista oficial de jugadores para el Mundial, el goleador del Brasileirao volvió a dar de qué hablar con una nueva anotación que sigue mandando indirectas a Néstor Lorenzo, especialmente por la poca pegada que han tenido los delanteros cuando representan a la selección.

EL GOLAZO DE KEVIN VIVEROS EN BRASIL

Para ascender a la máxima categoría de Brasil, Athletico Paranaense buscó en Colombia fichando a Kevin Viveros. El atacante fue el goleador del club en la segunda división y lograron subir a la Serie A en el Brasileirao. Ahora, el ex Atlético Nacional demostró que no era coincidencia su buen momento.

En la Serie A de Brasil, el atacante que tuvo paso por Europa en Bosnia y Herzegovina con el Sarajevo ya suma 11 goles gracias a una anotación que permitió que su club ganara de manera agónica en casa frente al Mirassol. Un centro raso encontró al delantero que solo tuvo que empujar la pelota al fondo.

Ya son 11 goles que llaman la atención en un competitivo torneo como el de Brasil en Sudamérica. Sin embargo, Néstor Lorenzo buscó otras alternativas y en ese plan no estaba Kevin Viveros como una posibilidad. Curiosamente, también dejó a Rafael Santos Borré por actualidad.

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Si Néstor Lorenzo se basa por la actualidad, sin duda alguna, el delantero de 26 años, oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca debía ganarse un lugar en el selecto grupo de jugadores que afrontarán el certamen mundialista. Tal vez le juega una mala pasada el no ser parte del proceso.

LO POSITIVO DE LA LISTA DE 55 JUGADORES PARA KEVIN VIVEROS

Aunque no le permitió estar en la lista definitiva, el ser parte de los 55 jugadores le podría abrir una puerta a Kevin Viveros en caso de que haya alguna lesión. Colombia podrá citar a otro jugador a falta de 24 horas para el partido. Esa selección tiene que salir de esa preselección.

Se espera que no haya malas noticias en cuanto a las lesiones y que la lista de 26 jugadores se mantenga evitando alguna baja considerable. No obstante, sería la única manera de tener en cuenta al exjugador de Atlético Nacional que sigue marcando goles en Brasil como el máximo artillero.

Además de esa posibilidad de calar en la nómina en caso de alguna baja, esto demuestra que el vallecaucano será parte de una Selección Colombia en el futuro. Lo que hizo Néstor Lorenzo fue bueno en esa lista de 55 jugadores, tal vez pensando en la futura generación con futbolistas jóvenes y de buen presente.

KEVIN VIVEROS PODRÍA CAMBIAR DE CLUB EN BRASIL

Con Kevin Viveros en Athletico Paranaense, el fútbol colombiano empezó a tener mucha participación en el Brasileirao. Ya son varios clubes los que pretenden a jugadores cafeteros y ya hay más de 30 jugadores en dicha competencia.

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Los números de Kevin han sido muy positivos en esta temporada y esto le podría dar una mano para un cambio de club en próximos meses después del Mundial. Seguramente, haber jugado la Copa del Mundo le podía ayudar más, pero sus 11 goles ya retumban nada más ni nada menos que en el Flamengo.

De hecho, Flamengo ya se animó a enviar una oferta para fichar al delantero revelación del Brasileirao con 11 goles. El cuadro de Río de Janeiro lo intentó con 18 millones de dólares, pero Athletico Paranaense no aceptó esa propuesta inicial. Habrá que esperar qué decisiones tomarán los clubes a futuro.