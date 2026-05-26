Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 16

La etapa 16 del Giro de Italia 2026 llegó a ser una de las jornadas más decisivas y exigentes de toda la competencia, a pesar de que el recorrido no era tan extenso, pero contó con acción de alta montaña que dio otro golpe contundente en la clasificación general para definir el destino de la maglia rosa en la última semana de carrera.

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La fracción se disputó entre Bellinzona y Carì, con un trazado de 113 kilómetros y varios puertos de montaña que pondrán a prueba la resistencia de los favoritos al título. Los organizadores catalogaron la etapa con la máxima dificultad debido a la acumulación de desnivel y a un final en ascenso que será determinante para los aspirantes al campeonato.

Colombianos en la clasificación general del Giro de Italia

Uno de los puntos más complicados del día será el ascenso al Campelo, una subida larga y constante que provocó ataques definitivos entre los hombres de la clasificación general, en donde justamente fue Jonas Vingegaard quien se robó todas las miradas.

El ciclista danés poco a poco se fue metiendo en la general y se ganó la maglia rosa, pero consolidó este liderato en la clasificación general durante la etapa 16, en la cual se instauró como ganador por cuarta ocasión a lo largo del Giro.

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El 'pescador' se llevó el triunfo tras 2:57:40, pero la atención también estuvo centrada en el colombiano, Egan Bernal, quien superó de buena manera las rampas exigentes que superó de buena manera para llegar en la séptima casilla a poco más de dos minutos y que podrían marcar diferencias definitivas en la clasificación general.

Mientras que Einer Rubio también tuvo una participación destacada llegando en el puesto 26 a 11:33 de Vingegaard, lo que no le permite tampoco hacer cambios importantes en la clasificación general.

Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 62:10:26 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00 Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40 Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 7:09 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 7:14 Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 7:57 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 9:20 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 9:44

¿Cuándo se correrá la etapa 17 del Giro de Italia?

La etapa 17 del Giro de Italia 2026 se correrá el miércoles 27 de mayo. La jornada tendrá un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d'Adda y Andalo, en una etapa considerada de media montaña y clave antes de las jornadas decisivas en los Dolomitas.