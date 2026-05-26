Amaranto no llegará solo a Medellín: primer fichaje para el segundo semestre

Sebastián Botero devolvió la esperanza en el Medellín en la Copa Libertadores después de dos victorias, ambas ante Cusco FC tanto de local como de visitante. Sin embargo, Botero solo tomó las riendas de manera interina y a partir del segundo semestre, la idea pasa por confirmar a otro entrenador de mayor trayectoria y experiencia.

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Aunque todavía no se ha cerrado nada, Luis Amaranto Perea sería el nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín para dirigir en el segundo semestre tomando el lugar de Sebastián Botero que seguiría en las juveniles del cuadro antioqueño.

Una vez termine el Mundial, Luis Amaranto Perea, que ya tuvo la experiencia de entrenador en posesión con Leones y con el Junior de Barranquilla, el ex defensor del Medellín representando esa camisa ‘Poderosa’ por tres años podría tomar las riendas. Amaranto ya habría llegado a un acuerdo con el club y dirigiría el segundo semestre.

EL PRIMER FICHAJE DE AMARANTO PEREA EN EL MEDELLÍN

Sin duda alguna, el Medellín tendrá que definir la salida de varios nombres de la plantilla después de no conseguir los objetivos en la primera parte del 2026. Los antioqueños no lograron sellar la clasificación y siguen vivos en la Copa Libertadores. Además de las bajas, tendrá que confirmar los fichajes estelares para llegar lejos en todas las competencias.

Amaranto Perea buscaría los mejores refuerzos y ya tendría definida la primera decisión para el segundo semestre. De acuerdo con Édgar ‘Bambino’ Henao en Planeta Fútbol, la era de Amaranto ya empieza a tomar forma para el siguiente torneo con decisiones de su cuerpo técnico.

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El ‘Bambino’ afirmó, “ya esta semana entraremos en detalle del nuevo cuerpo técnico. Inclusive los asesores, se habla de Amaranto Perea podrían llegar a algunas prácticas entre ellos, Breinner Castillo que sería el asistente técnico del equipo rojo de Antioquia y ya lo veremos esta semana”.

Así las cosas, Amaranto Perea no llegaría solo al banquillo del Medellín. El primer fichaje será Breinner ‘Brecas’ Castillo que tendría su primera oportunidad como asistente técnico después de dedicarse por varios años como entrenador de arqueros en disantos clubes.

LA EXPERIENCIA DE BREINNER CASTILLO TRAS RETIRARSE

Sin duda alguna, Breinner Castillo es uno de los grandes arqueros que pasaron por la Selección Colombia. Tuvo un paso de tres años por el Deportivo Independiente Medellín y en la Selección Colombia. Desde su retiro siguió en el deporte como entrenador de arqueros.

La experiencia de ‘Brecas’ como preparador de arqueros arrancó desde el 2019 en Leones, en las Divisiones menores de Atlético Nacional, en la Selección Colombia Sub-20 y en el Deportes Tolima hasta la actualidad. Castillo tendría un nuevo cargo afuera de la preparación de guardametas.

Ahora, Breinner Castillo sería el asistente técnico de Amaranto Perea en el Deportivo Independiente Medellín. El ex arquero ya había trabajado junto con Amaranto en el 2019 cuando Perea fue entrenador del Leones, y ‘Brecas’ preparador de arqueros del cuadro de Itagüí.

AMARANTO PEREA PODRÍA DIRIGIR TORNEO INTERNACIONAL CON MEDELLÍN

De concretarse la llegada de Amaranto Perea al Medellín tras el Mundial, el exdefensor central de la Selección Colombia, Amaranto podría tomar las riendas en medio de los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre y cuando el club antioqueño supere o empate con Estudiantes de La Plata este martes 26 de mayo.

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Sin embargo, si no es la Copa Libertadores, el Medellín ya aseguró, por lo menos, disputar la Copa Sudamericana. Si pierden en Argentina, Amaranto Perea tomará las riendas en medio de los Play-Offs de la segunda competencia más importante del continente.