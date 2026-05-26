Juan Fernando Quintero prende alarmas en Selección Colombia: River tomó precauciones

Ya inició la concentración de la Selección Colombia en Medellín y ahora en Bogotá con jugadores destacados como James Rodríguez, Richard Ríos, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Camilo Vargas, junto con el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia espera por los otros convocados para entrenar con todo el grupo de jugadores que afrontarán el reto mundialista. Entre los futbolistas que hacen falta por llegar está Juan Fernando Quintero que acaba de ser subcampeón de la Primera División de Argentina junto con River Plate tras perder con Belgrano.

En ese partido, el volante colombiano entró sobre los 90 minutos y alcanzó a disputar los nueve que agregaron sobre el final del encuentro. Con su ingreso al campo de juego, se dieron muchos comentarios en contra de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Sin embargo, su entrada se dio por un detalle que casi nadie tenía en mente.

¿JUAN FERNANDO QUINTERO ESTARÍA CON MOLESTIAS FÍSICAS?

Una de las grandes razones que salieron por la ausencia de Juan Fernando Quintero y su ingreso sobre los 90 minutos después de jugar todo el partido contra Bragantino en Copa Sudamericana, se hablaba de la posibilidad de alguna molestia física.

De hecho, antes del juego ante Belgrano de Córdoba por la final de la Primera División de Argentina presentó algunas molestias en el calentamiento y eso fue lo que condujo a que solo jugara diez minutos cuando el partido se ponía difícil y necesitaba a alguien diferente para lograr igualar el marcador.

Aunque se hablaba de alguna lesión o molestias, TyC Sports sentenció que, “desde el Millonario rápidamente desmintieron la situación, aclararon que solamente fue por precaución y que estará a disposición del entrenador para el partido del miércoles”. Bajo ese panorama, el antioqueño estará en el juego ante Blooming por la Copa Sudamericana.

Tras la convocatoria de la Selección Colombia, River Plate podría tomar la decisión de dejar a Juan Fernando Quintero suplente para no poner en riesgo su traslado a su país para entrenar con el grupo y para afrontar el primer reto ante Costa Rica en la despedida en Bogotá.

¿CUÁNDO SE UNIRÁ JUAN FERNANDO QUINTERO A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Después de la decisión de Eduardo ‘Chacho’ Coudet de tener a Juan Fernando Quintero en este partido y no soltarlo en la sexta fecha de la Copa Sudamericana, la concentración del antioqueño arrancará más tarde, al igual que Willer Ditta, Luis Javier Suárez y Luis Fernando Díaz.

Seguramente, Juan Fernando Quintero se unirá a la Selección Colombia entre el jueves 28 o viernes 29 de mayo para entrenar el fin de semana antes de afrontar el amistoso frente a Costa Rica y el viaje a Estados Unidos para medirse con Jordania a pocos días de disputar el Mundial.

¿JUAN FERNANDO QUINTERO SE DESPIDE DE RIVER PLATE EN COPA SUDAMERICANA?

Tras los pocos minutos que ha tenido Juan Fernando Quintero en River Plate, los hinchas ya piden la salida del colombiano, no por su rendimiento cuando ingresa al campo de juego, sino porque ven que no es una carta principal para Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

En TyC Sports, escribieron que, “el caso más rutilante es el del ídolo: Juanfer. Días atrás, su representante había anticipado que existe la posibilidad de que deje Núñez, aunque sin ser tajante. Hoy, el día después de la derrota en Córdoba, en la que el colombiano apenas ingresó unos minutos (hecho que fue muy cuestionado por los hinchas), la información ratifica que forma parte de los futbolistas que podrían emigrar”.

Además, se habla de la opción en el futuro inmediato de jugar en Estados Unidos. Fue el periodista de ESPN Gustavo Yarroch el que reveló que la MLS puede ser una gran opción para el volante que cambiaría de aires después del Mundial. “Estamos asistiendo a las últimas horas de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River. Hay chances de que el partido ante Blooming sea el último”, afirmó Yarroch.

Su representante, Rodrigo Riep dejó claro que la idea es que Juan Fernando Quintero esté en el lugar en el que se sienta feliz después del Mundial, y, por más de que River Plate es su casa, no ha tenido la regularidad deseada y eso lo ha dejado incómodo.