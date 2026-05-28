Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 18

El Giro de Italia 2026 entra en su recta decisiva con la disputa de la etapa 18 entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, una jornada de 171 kilómetros que promete emociones tanto para los velocistas resistentes como para los corredores que buscan sorprender desde la fuga.

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Después del exigente recorrido montañoso vivido en la etapa 17, donde Michael Valgren se quedó con la victoria tras una escapada junto al colombiano Einer Rubio, el pelotón afronta ahora una fracción menos dura en apariencia, aunque con varios puntos estratégicos que Vingegaard supo trabajar para mantener su liderazgo en la clasificación general.

Colombianos en la general luego de la etapa 18 del Giro de Italia

Aunque no se trata de una jornada de alta montaña, el desgaste acumulado tras casi tres semanas de competencia puede convertir cualquier subida en un escenario peligroso para los favoritos de la clasificación general.

Uno de los puntos más exigentes del día fue el famoso Muro di Ca’ del Poggio, una corta pero explosiva subida con rampas cercanas al 19 % que superó de buena manera el ciclista francés, Paul Magnier, quien se terminó llevando la etapa con una destacada actuación en 3:46:50.

Mientras que por el lado de Egan Bernal y Einer Rubio se vivió una jornada tranquila. Los dos colombianos cruzaron la meta dentro del grupo principal y no perdieron tiempo en la clasificación general, guardando energías para las etapas de montaña que definirán la carrera en los próximos días.

Egan Bernal terminó sin inconvenientes y continúa mostrando regularidad en la competencia, quedando cerca de volver a entrar entre los mejores de la general. El colombiano del INEOS Grenadiers ha asumido además un papel importante como apoyo para su compañero Thymen Arensman en las etapas de montaña.

Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 70:44:04 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00 Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40 Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 7:09 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 7:14 Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 7:57 Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) a 8:34 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 9:20 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 9:44

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28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 59:38

¿Cuándo será la etapa 19 del Giro de Italia?

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se correrá este viernes 29 de mayo y será una de las jornadas más duras y decisivas de toda la competencia. El recorrido tendrá 151 kilómetros entre Feltre y Alleghe, en pleno corazón de los Dolomitas italianos.