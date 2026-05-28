¿Camerino roto en River? Coudet rompió el silencio con Juan Fernando Quintero

Durante los últimos días, el futuro de Juan Fernando Quintero ha dado de qué hablar. Ha pasado de un lado a otro después de que salieran las declaraciones de su agente, Rodrigo Riep que sentenció que, después del Mundial, debe estar en el lugar dónde esté feliz.

Sin duda alguna, esto sonó a un dardo a River Plate, dado que no ha tenido una gran cantidad de minutos en la temporada junto con Eduardo ‘Chacho’ Coudet que llegó a reemplazar a Marcelo Gallardo. Dejó de ser el indiscutible titular en la institución riverplatense y por esa poca regularidad, se dijo de todo.

Portland Timbers parte como el equipo que podría acoger a Juan Fernando Quintero, pero no hay nada dicho en un mar de rumores. De hecho, tras la victoria de River Plate ante Blooming, el tema del colombiano dio de qué hablar en la conferencia de prensa.

EDUARDO COUDET ROMPIÓ EL SILENCIO CON EL FUTURO DE JUAN FERNANDO QUINTERO

En la gran final de la Primera División de Argentina, Juan Fernando Quintero ingresó sobre los 90 minutos contra Belgrano de Córdoba en la derrota riverplatense por 2-3. Ese podía ser el último partido del volante en la institución, dado que venía el Mundial y que no iba a estar por la Copa Sudamericana ante Blooming.

Eduardo Coudet habló en la rueda de prensa sobre este tema de Juan Fernando Quintero y dejó claro que nunca han peleado como han querido vender la relación entre entrenador y jugador, “debe ser el tipo con el que más hablé desde que hemos llegado. Una hora y media hablamos en mi oficina el lunes. Al otro día de enteré que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál era el objetivo. No miento. Esa es la verdad. Me manejo muy claro con mis jugadores, soy frontal”.

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El ‘Chacho’ sentenció que algo querían lograr con estos rumores de una posible salida del volante antioqueño de la institución ‘Millonaria’. Aunque no ha tenido regularidad desde la llegada de Eduardo Coudet, el entrenador afirmó que, “es un jugador que es tenido en cuenta”.

Posteriormente, volvió a referirse a una posible salida de Juan Fernando, “para nada me dijo que se iba a ir, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también. Tenemos que descansar, programar, trabajar para lo que viene. No puedo intervenir en los rumores, pero sí te digo que no son reales”.

LA MLS Y LA LIGA BETPLAY APARECEN EN EL CAMINO DE JUAN FERNANDO QUINTERO

Antes de definir su futuro, Juan Fernando Quintero tendrá que afrontar el Mundial tras la convocatoria que recibió en la Selección Colombia. Después de la competencia orbital se definirá su rumbo para el segundo semestre del 2026. La idea es que pueda hablar con el ‘Chacho’ y directivos para definir un acuerdo.

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De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, si no llega a un acuerdo con la institución argentina, la MLS y la Liga BetPlay parten con ventaja para quedarse con el mediocampista antioqueño.

Entre las opciones se habla del Portland Timbers de la Major League Soccer, y en Colombia están Millonarios, Medellín y Junior como los interesados en contratar a Juan Fernando Quintero. Habrá que esperar qué decide el jugador junto con su representante con el mejor destino posible.