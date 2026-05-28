VIDEO: Sebastián Villa le envió mensaje a Néstor Lorenzo con golazo en Copa Libertadores

Llegó a su fin la fase de grupos de la Copa Libertadores y uno de los equipos revelación fue nada más y nada menos que Independiente Rivadavia, la escuadra en donde brilla Sebastián Villa que logró clasificar de manera invicta, sin haber perdido ni un solo partido y selló su cupo a octavos de final con victoria ante Bolívar.

En este último duelo, Rivadavia consiguió una agónica y emocionante victoria frente a la escuadra boliviana gracias a un gol de Sebastián Villa en el minuto 90+1, en un partido cargado de intensidad y emociones hasta el último instante.

Sebastián Villa se reportó con golazo e indirecta para Néstor Lorenzo

El equipo mendocino logró imponerse 1-3 en un encuentro clave que parecía terminar en empate, pero que finalmente tuvo como gran figura al delantero colombiano, quien volvió a demostrar toda su calidad y desequilibrio ofensivo.

El conjunto argentino generó varias aproximaciones peligrosas durante el primer tiempo, especialmente por las bandas, donde Sebastián Villa fue uno de los jugadores más activos, pero fue justo en el tiempo de adición que se fueron arriba con gol de Leonel Bucca.

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Bolívar, por su parte, también encontró espacios y respondió con transiciones rápidas empatando en el arranque de la segunda parte con anotación de Martín Cauteruccio y complicando las cosas para Independiente.

Sin embargo, ya en tiempo de reposición, el delantero colombiano recibió la pelota cerca del área y aprovechó un espacio para definir con precisión y decretar el 1-2 al minuto 90+1. El gol desató la locura entre los aficionados y confirmó el enorme momento futbolístico que atraviesa el atacante cafetero, pero el cual no le bastó para ser convocado al Mundial para jugar con la Selección Colombia, a pesar de haber formado parte de la prelista.

Próximo partido de Colombia rumbo a la Copa Mundial

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

Fixture de Colombia en el Mundial