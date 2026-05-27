Giro de Italia 2026: Egan Bernal y Einer Rubio en la clasificación general tras la etapa 17

Llegó a su fin una nueva etapa del Giro de Italia, justamente la 17, la cual contó con emoción de principio a fin y en donde se volvió a mostrar el protagonismo del colombiano Einer Rubio, quien por poco gana la carrera.

Einer se lanzó al ataque junto al danés Michael Valgren cuando restaban 16 kilómetros para la meta, lo que comenzó a definir las posiciones, pero lamentablemente el colombiano no pudo mantener el ritmo y dejó que se escapara el ciclista de EF Education - EasyPost quien se terminó llevando la etapa.

Clasificación general de los colombianos en el Giro de Italia

El corredor del Movistar Team fue uno de los hombres más activos de la jornada a lo largo de los 202 kilómetros y protagonizó uno de los momentos más vibrantes del día en la montaña italiana justo en el cierre de la carrera.

La fracción, considerada una de las más exigentes de la última semana del Giro por su extenso recorrido en el que había varios puertos de montaña, estuvo marcada por constantes ataques desde el inicio. Sin embargo, fue en el tramo definitivo cuando Einer Rubio decidió mover la carrera.

Lea también Ilusión de Colombia en el Giro de Italia: Einer Rubio protagonizo escapada para ganar la etapa 17

Rubio mostró nuevamente sus grandes condiciones como escalador, pero al final no logró sostener el ritmo intenso con el danés para mantener viva la fuga, ya que Leknessund Andreas, Caruso Damiano y Vlasov Aleksandr lo superaron sobre el cierre.

La actuación de Einer fue destacada, pero no suficiente para quedarse con la etapa del Giro de Italia, aunque si provocó movimientos en la clasificación general, beneficiosos para él, pero no tanto para Egan Bernal, ya que volvió a salir del top 10.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14'' Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03'' Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27'' Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00'' Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40'' Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09'' Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14'' Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57'' Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) – a 8' 34'' Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20'' Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

-------------------------------------------------------------------------------

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 55:38

¿Cuándo se correrá la etapa 18 del Giro de Italia?

La etapa 18 del Giro d'Italia 2026 se correrá este jueves 28 de mayo de 2026 entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. La jornada tendrá un recorrido aproximado de 171 kilómetros y un perfil ondulado, ideal para escapadas o para velocistas resistentes.