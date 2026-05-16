Giro de Italia 2026: ganador de la etapa 8 y posiciones en la general

La etapa 8 del Giro de Italia 2026 fue una de las más emocionantes de esta edición gracias al exigente recorrido de media montaña que tuvo varios ascensos, pero que supo superar el ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez para llevarse una nueva carrera de la competencia.

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El pedalista de UAE Team Emirates volvió a demostrar su enorme calidad tras un extenso recorrido de 156 km y terminó celebrando en la ciudad de Fermo tras un ataque brillante en el tramo final que le permitió llegar en solitario y con varios segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Jhonatan Narváez suma otra victoria en el Giro de Italia

El corredor del UAE Team Emirates firmó una actuación memorable en una etapa marcada por los constantes cambios de ritmo, los muros exigentes y la tensión entre los favoritos por ascender en la clasificación general.

La fracción, disputada entre Chieti y Fermo, presentaba un recorrido de media montaña con varios ascensos cortos, pero extremadamente duros, especialmente en los últimos kilómetros.

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El UAE Team Emirates fue uno de los equipos más activos durante toda la jornada y trabajó estratégicamente para colocar a Narváez en una posición ideal de cara al tramo decisivo, en donde aparecieron los famosos muros de Fermo, con pendientes superiores al 20 %, donde la carrera explotó definitivamente.

Allí, Narváez sufrió, pero mostró toda su potencia y capacidad explosiva para lanzar un ataque demoledor que dejó sin respuesta a varios de sus rivales, llegando a 3:26:27, cruzando la meta en solitario, desatando la celebración de su equipo y del ciclismo latinoamericano.

Para Narváez, el triunfo significó una nueva página dorada en su carrera, habiéndose llevado ya dos etapas en la presente edición del Giro, y otra gran alegría para Ecuador en las grandes vueltas.

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 8

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 34:28:42 Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:15 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34 Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 4:18 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:23 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32 Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

¿Cuándo se correrá la etapa 9 del Giro de Italia?

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 se correrá este domingo 17 de mayo de 2026. La jornada tendrá un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, con final en un puerto de primera categoría que podría generar nuevas diferencias en la clasificación general.

Será una etapa de montaña con un cierre muy exigente, especialmente en los últimos kilómetros, donde las pendientes alcanzarán hasta el 15 %.