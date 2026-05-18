Giro de Italia 2026: hora de salida de los colombianos y favoritos en la etapa 10

Las emociones de la edición 109 del Giro de Italia continúan este martes 19 de mayo con la disputa de la etapa 10. La décima jornada de la 'corsa rosa' presentará una de las jornadas más definitivas, que sin duda marcará diferencias en la clasificación general.

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Se trata de una contrarreloj individual totalmente llana de 42 kilómetros con inicio en Viareggio y meta en Massa.

La fracción será ideal para los especialistas, por lo que el italiano Filippo Ganna (Netcompany INEOS) es el máximo candidato a quedarse con la clasificación general.

En cuanto a los favoritos a luchar por la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (VIsma Lease a Bike) podría convertirse en el nuevo líder y adueñarse de la maglia rosa.

¿Qué pasará con los colombianos?

Por los colombianos, Egan Bernal (Netcompany) intentará tener una buena presentación para minimizar el tiempo perdido, teniendo en cuenta que la distancia de la contrarreloj y el recorrido llano no le benefician.

Antes de la etapa, Egan es 15 en la clasificación general a 6'29'' del líder Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).

Por le lado de Einer Rubio, se espera que el pedalista del Movistar cumpla con la fracción, ya que su gran objetivo sería el que buscar victorias en jornadas de montaña.

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Hora de salida de los colombianos en la etapa 10 del Giro de Italia

El primer colombiano en entrar en acción en la contrarreloj del Giro de Italia será Einer Rubio a las 8:26 de la mañana, horario de Colombia.

Egan Bernal iniciará su participación a las 8:49 de la mañana.

Hora de salida de los favoritos en la crono del Giro de Italia

El primer candidato a luchas por la clasificación general que comenzará su participación en la etapa 10 del Giro de Italia será Giulio Pellizzari(Red Bull-Bora-Hansgrohe) a las 9:07 de la mañana.

Ben O’Connor(Team Jayco AlUla) lo hará a las 9:10 y Thymen Arensman(Netcompany Ineos) comenzará la prueba sobre las 9:16.

Jai Hindley(Red Bull-Bora-Hansgrohe) partirá a las 9:22, Felix Gall(Decathlon CMA CGM) iniciará la crono a las 9:25 y Jonas Vingegaard(Team Visma | Lease a Bike) afrontará la prueba desde las 9:28 A.M.