Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 9

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 dejó emociones fuertes en la montaña y también un panorama que sigue sin darle mayores sorpresas a los ciclistas colombianos en la clasificación general.

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La jornada que terminó coronando el 'pescador', Jonas Vingegaard tras un ataque contundente en el ascenso final, tuvo a Einer Rubio como protagonistas en diferentes momentos del recorrido, mientras que Egan Bernal mantuvo un perfil bajo, tal como en la clasificación general.

Einer Rubio sorprendió, pero no hubo cambios en la general

El terreno montañoso provocó constantes ataques en los que siempre estuvo presente Einer Rubio, siendo uno de los corredores más activos a lo largo de la carrera. El pedalista del Movistar Team mostró ambición en los puertos de montaña y logró mantenerse durante varios kilómetros junto a los hombres más fuertes del día.

En los ascensos más exigentes y en los últimos kilómetros, Einer ilusionó a los colombianos y al continente americano, ya que compitió de igual a igual con escaladores de alto nivel como Giulio Ciccone y Felix Gall. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo final de Vingegaard, el colombiano logró minimizar pérdidas y se mantuvo en la posición 41 en la general a 24:38.

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Por su parte, Egan Bernal, el corredor del INEOS Grenadiers se mantuvo en el grupo principal durante gran parte de la jornada y prefirió administrar energías en un día donde varios favoritos terminaron sufriendo.

Bernal evitó pérdidas importantes y continúa consolidándose dentro del grupo de aspirantes que buscarán acercarse al podio en las próximas etapas de montaña al instaurarse en el puesto 15 de la clasificación general a 6:18 del líder.

Clasificación general tras la etapa 9 del Giro de Italia

EULÁLIO Afonso – Bahrain - Victorious – 38:49:44 VINGEGAARD Jonas – Team Visma | Lease a Bike – +2:24 GALL Felix – Decathlon CMA CGM Team – +2:59 HINDLEY Jai – Red Bull - BORA - hansgrohe – +4:32 SCARONI Christian – XDS Astana Team – +4:43 ARENSMAN Thymen – Netcompany INEOS – +5:00 RONDEL Mathys – Tudor Pro Cycling Team – +5:01 O'CONNOR Ben – Team Jayco AlUla – +5:03 PELLIZZARI Giulio – Red Bull - BORA - hansgrohe – +5:15 STORER Michael – Tudor Pro Cycling Team – +5:20

¿Cuándo se correrá la etapa 10 del Giro de Italia 2026?

Siguiendo el calendario del Giro de Italia, la etapa 10 del Giro de Italia 2026 se correrá el martes 19 de mayo de 2026, luego de la segunda jornada de descanso de la competencia.

Será una contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, con un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, considerada una jornada clave para la clasificación general, especialmente para los especialistas contra el reloj.