Colombiano fue confirmado líder de equipo para el Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia dará inicio este viernes 8 de mayo con una jornada de 147 kilómetros con salida en Nessebar y meta en Burgas, Bulgaria. La corsa rosa tendrá protagonismo de pedalistas colombianos, después de que el Team Bahrain Victorious confirmara a Santiago Buitrago como líder de escuadra y principal carta para luchar por la clasificación general.

Buitrago disputará su tercer Giro de Italia, en el que tratará de entrar al top 10 de la general. El colombiano fue 12 en la edición de 2022 y 13 en la de 2023.

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Nómina del Team Bahrain Victorious para el Giro de Italia

Santiago Buitrago contará con gregarios de lujo y de experiencia en el pelotón World Tour.

Al colombiano lo acompañará Damiano Caruso, Robert Stannard, Fran Miholjevic, Afonso Eulálio, Mathijs Paasschens, Alec Segaert y Edoardo Zambanini.

Así le ha ido a Santiago Buitrago en la temporada 2026

Santiago Buitrago llega al Giro de Italia con importantes kilómetros en las piernas.

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El colombiano celebró el título del Trofeo Laigueglia el 4 de marco. Adicionalmente, ha sido 22 en el Santor Tour Down Under, 18 en la Mapei Cadel Evans, cuatro en los nacionales de ruta.

Buitrago también fue séptimo en la Tirreno Adriático, 11 en la Vuelta a Catalunya y 22 en la Lieja Bastoña Lieja.