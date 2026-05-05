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Giro de Italia

Giro de Italia 2026: Cómo VER EN VIVO por el Canal RCN y la APP de RCN

La edición 109 del Giro de Italia se disputará desde el 8 hasta el 31 de mayo.
Daniel Zabala
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Giro de Italia // AFP

Todo está listo para que arranque este viernes 8 de mayo la edición 109 del Giro de Italia, que se extenderá hasta el domingo 31 del mismo mes.

Como es habitual, todas las emociones de la 'Corsa rosa' se podrán VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y la APP de RCN con la narración de Mario Sabato y lo comentarios de Juan Charry.

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Así se podrá VER EN VIVO el Giro de Italia por RCN

A pesar de que la competencia oficial comenzará el viernes 8 de mayo, desde este miércoles 6 de mayo se podrán vivir todas las emociones de la corsa rosa con la presentación de equipo.

El evento se verá EN VIVO desde las 10:00 hasta las 11:30 de la mañana por la APP de RCN.

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Miércoles, 6 de mayo

Presentación de equipos del Giro de Italia

Hora: 10:00 a 11:30 am

La primera etapa se podrá disfrutar este viernes 8 de mayo desde las 5:40 de la mañana a través de la APP de RCN y posteriormente se pondrá a disposición la transmisión por la señal abierta de RCN.

Viernes, 8 de mayo

Giro de Italia - Etapa 1

Hora: 5:40 am

Luego de cada etapa, los aficionados del ciclismo contarán con todo el análisis en Gregarios.

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Gregarios

Hora: 9:30 a 10:30 am

Sábado, 9 de mayo

Giro de Italia - Etapa 2

Hora: 5:30 am

Gregarios

Hora: 9:30 a 10:30 am

Domingo, 10 de mayo

Giro de Italia - Etapa 2

Hora: 5:30 am

Gregarios

Hora: 9:30 a 10:30 am

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