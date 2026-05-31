Giro de Italia 2026: posiciones y clasificación general tras la etapa 21

La edición 2026 del Giro de Italia 2026 llegó a su final este domingo 31 de mayo con la disputa de la etapa 21 en Roma, una jornada que contó con 131 kilómetros de recorrido que tradicionalmente destinada a los velocistas, pero en la cual ya no había nada que hacer en cuanto a la clasificación general.

La última fracción en carretera italiana sirvió como desfile de celebración para el corredor del Team Visma | Lease a Bike, Jonas Vingegaard, que llegó vestido con la maglia rosa y campeón virtual, después de dominar la carrera durante gran parte de las tres semanas de competencia, pero que finalmente se pudo quedar con la primera casilla de la general.

Clasificación General del Giro de Italia

La última etapa estuvo marcada por el ambiente festivo en el pelotón, ya que desde los primeros kilómetros, los corredores del Visma acompañaron a su líder en medio de fotografías, brindis y homenajes por el título conseguido.

Mientras tanto, los equipos de velocistas trabajaron para preparar el embalaje final en las calles romanas, donde se vivió un cierre emocionante ante miles de aficionados que apoyaron a los líderes, Giovanny Lonardi, Jasper Stuyven y Jonathan Milan, quienes se robaron el protagonismo de la última etapa.

Los italianos y el alemán dominaron en los 131 kilómetros de carrera, llegaron en solitario a la meta, pero al final fue Jonathan Milan quien se terminó llevando la etapa con un tiempo de 3:05:50. Mientras que Vingegaard celebró por a parte el título oficial del Giro de Italia.

Vingegaard había dejado prácticamente sentenciado el Giro en la etapa 20 al conseguir una victoria clave que amplió aún más su ventaja sobre sus principales perseguidores. Ese triunfo fue además su quinta victoria parcial en esta edición, confirmando el enorme dominio del ciclista danés en la montaña.

Jonas Vingegaard — Team Visma | Lease a Bike — 83:22:51 Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — a 5:22 Jai Hindley — Red Bull - BORA - hansgrohe — a 6:25 Thymen Arensman — Netcompany INEOS — a 7:02 Derek Gee-West — Lidl - Trek — a 7:56 Afonso Eulálio — Bahrain - Victorious — a 9:39 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — a 10:13 Davide Piganzoli — Team Visma | Lease a Bike — a 10:52 Damiano Caruso — Bahrain - Victorious — a 11:24 Egan Bernal — Netcompany INEOS — a 12:54

Vingegaard campeón del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España

El danés se convirtió en el octavo ciclista en conquistar las tres grandes vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, una hazaña reservada para auténticas leyendas del deporte. Luego de haber ganado el Tour en 2022 y 2023, además de la Vuelta en 2025, Vingegaard completó ahora la llamada “Triple Corona” del ciclismo con su primer título en la corsa rosa.