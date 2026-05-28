¿Qué necesita Egan Bernal para entrar al top 10 del Giro de Italia?

El colombiano Egan Arley Bernal (Netcompany INEOS) ha sido gran protagonista del Giro de Italia, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria de etapa y demostrar falencias en algunas jornadas de alta montaña.

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Teniendo en cuenta que quedó relegado de la lucha por el top 3 de la clasificación general, Bernal cambió sus objetivos y se enfocó en ser gregario de su compañero de equipo, el neerlandés Thymen Arensman, quien sí está con opciones de terminar la corsa rosa en el podio.

¿Qué necesita Egan Bernal para terminar en el top 10 del Giro de Italia?

A falta de tres jornadas para el final del Giro de Italia, Egan Bernal se ubica en la posición 11 de la clasificación general a 9'44'' del líder y máximo candidato al título, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Teniendo en cuenta el recorrido y altimetrías de las últimas etapas, Bernal cuenta con importantes posibilidades de finalizar la corsa rosa en el top 10.

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En la décima posición de ubica el australiano Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) a 9'20'' y noveno está el italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 8'34''.

En las últimas fracciones de la carrera, Bernal deberá descontar 40 segundos que tiene de desventaja con O'Connor y por lo menos 1'30'' que tiene con respecto a Caruso.

Recorrido de la etapa 19 del Giro de Italia

Este viernes 19 de mayo continuarán las emociones del Giro de Italia con una jornada de 151 kilómetros con inicio en Feltre y meta en Alleghe.

La fracción será desafiante para el grupo de ciclistas, ya que hay seis puertos de montaña categorizados y la meta en Piani di Pezzé está en ascenso de segunda categoría.