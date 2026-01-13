Nicolás Mejía debutó con victoria en el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia

Nicolás Mejía comenzó con el pie derecho su participación en el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia 2026, al debutar con victoria en el primer Grand Slam de la temporada.

El tenista colombiano logró un triunfo trabajado ante el finlandés Otto Virtanen, número 126 del ranking ATP y 12.º preclasificado de la qualy, en tres sets.

Mejía se impuso con parciales de 6-3, 3-6 y 6-4, mostrando solidez en los momentos clave y capacidad de reacción en un duelo exigente.

Esta es la tercera ocasión en la que el jugador cafetero afronta la fase previa de un torneo de Grand Slam, reafirmando su continuidad en el alto nivel competitivo.

Además, Nicolás Mejía es el único tenista colombiano que se mantiene en carrera en el cuadro clasificatorio del Australian Open 2026.

El integrante del equipo Colsanitas atraviesa un buen momento deportivo, recordando que la semana anterior superó el cuadro clasificatorio del Challenger de Canberra, también en territorio australiano.

Tras el partido, Mejía expresó su satisfacción por el resultado y por el nivel exhibido, destacando su fortaleza mental para revertir un quiebre en contra en el set definitivo.

Próximo partido de Nicolás Mejía

Su próximo reto será ante el chino Yibing Wu, número 168 del mundo, en un duelo inédito que se disputará este martes 13 de enero en la noche, después de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), en el campo 13 de Melbourne Park.

Mejía, actual 169 del ranking ATP, necesita dos victorias más para acceder al cuadro principal y cuenta con el respaldo de Colsanitas, ASICS, Babolat y el Team Match Tenis en su camino hacia el ‘main draw’.