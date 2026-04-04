GP Miguel Induráin: ¿Quién ganó y cómo le fue a los colombianos?

Finalizó de buena manera la edición 35 del Gran Premio Miguel Induráin 2026, la clásica que dejó una jornada vibrante en el calendario del ciclismo internacional que estuvo marcada por la exigencia del recorrido y la experiencia de sus protagonistas, en donde justamente los colombianos también dijeron presente.

La carrera española, disputada el 4 de abril en los alrededores de Estella-Lizarra, volvió a reunir a destacados corredores del pelotón en una prueba de un día perteneciente al circuito UCI ProSeries que se terminó llevando Ion Izagirre y en donde Sergio Higuita y Harold Tejada dieron de qué hablar.

Lea también ¿Misógino? Neymar desata polémica por crítica al arbitraje tras la victoria del Santos

Clasificación general del GP Miguel Induráin

El gran vencedor de la clásica fue el español Ion Izagirre, quien firmó una actuación sobresaliente para quedarse con la victoria en solitario y con una considerable ventaja. El corredor de la esucadra Cofidis demostró su jerarquía en los momentos decisivos de la carrera, especialmente en los últimos kilómetros, donde lanzó un ataque contundente que le permitió marcar la diferencia frente a sus rivales directos.

La prueba contó con un recorrido cercano a los 204 kilómetros y múltiples ascensos exigentes como el Alto de Eraul y, posteriormente, en el explosivo muro de Ibarra donde Izagirre mostró su fortaleza, soltando primero a varios contendientes y luego imponiéndose en el repecho final para cruzar la meta en solitario.

El podio lo completaron el estadounidense Quinn Simmons, quien intentó seguir el ritmo del español en los últimos kilómetros pero no logró sostener el ataque definitivo, llegando de esta manera ocho segundos después que el vencedor, y el francés Alex Baudin, que llegó en tercera posición tras una sólida actuación a 10 segundos, dejando la clasificación de la siguiente manera.

1 IZAGIRRE Ion Cofidis 05:00:29

2 SIMMONS Quinn Lidl-Trek + 08

3 BAUDIN Alex EF Education-EasyPost + 10

4 ARANBURU Alex Cofidis + 10

5 BAGIOLI Andrea Lidl-Trek + 10

6 SCARONI Christian XDS Astana Team + 10

7 VAN EETVELT Lennert Lotto-Intermarché + 10

8 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team + 10

9 BELOKI Markel EF Education-EasyPost + 10

10 ETXEBERRIA Haimar Red Bull-BORA-hansgrohe + 10

En otras noticias: Entrevista a Egan Bernal - Campeón Nacionales de Ruta 2026 | Gregarios 2026

¿Cómo le fue a los colombianos en el GP Miguel Induráin 2026?

La carrera también contó con participación de los colombianos, de dos expertos como lo son Harold Tejada y Santiago Higuita, aunque en esta ocasión no tuvieron mucho protagonismo, ya que Higuita fue el mejor al llegar en la casilla 50 a 3:16 minutos de diferencia, Mientras que Tejada se afianzó a la rueda de su compatriota y llegó en el puesto 51 a 3:23.

David Jesús Peña fue otro de los representantes cafeteros, pero su actuación fue decepcionante, ya que el ciclista de Efapel ni siquiera pudo terminar la carrera.