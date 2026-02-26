Gran Fondo Giro de Italia: detalles exclusivos del recorrido y más sorpresas

Cada vez falta menos para que inicie el Gran Fondo Giro de Italia, dejando las emociones y expectativas por todo lo alto para cada uno de los participantes que correrán entre 132km y 84km el próximo domingo 1 de marzo de 2026, fecha que marcará un hito histórico para el ciclismo en Colombia, ya que por primera vez se realizará en el país el Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026, un evento ciclístico inspirado en la legendaria prueba europea.

Este evento organizado por la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, la Gobernación de Cundinamarca y medios aliados como RCN, convertirá al departamento de Cundinamarca en el epicentro del ciclismo amateur, reuniendo a más de 1.000 participantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero que lucharán por distintos premios.

Recorrido del Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro

Los ciclistas comenzarán a pedalear en el Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro a partir de las 8:00 a.m. hora local. Tendrá un exigente recorrido por las vías de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ya que transitará por Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque.

El evento busca ofrecer una experiencia similar a la de las montañas de Italia, con recorridos que superan los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.

La competencia contará con dos modalidades, el Gran Fondo que contará con un recorrido de 132 kilómetros, diseñado para quienes buscan un reto de alta exigencia física, mientras que el Medio Fondo, de 84 kilómetros, ofrece una alternativa más corta, ideal para quienes desean vivir la intensidad del evento sin perder el componente recreativo.

Es importante mencionar que el triunfo no se definirá por el primero que llegue a la meta, sino por los segmentos cronometrados oficiales, donde cada segundo cuenta y donde la estrategia será clave.

⏱ Segmentos cronometrados – Gran Fondo

Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga

Km 54.2 al 59.2 – Premio de Montaña

Km 72.4 al 77.5 – Premio de Montaña (Tibirita – tramo Esterrato)

Km 94.6 al 116.3 – Premio de Montaña

⏱ Segmentos cronometrados – Medio Fondo

Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga

Km 46.9 al 68.6 – Premio de Montaña

Todos los corredores serán cronometrados con chip electrónico desde el inicio hasta el final.

KIT DEL CORREDOR

Cada participante recibirá su kit con la Maglia Rosa conmemorativa (Jersey), el chip de competencia (placa bicicleta), caramañola, sorpresas de los patrocinadores y guía del ciclista. Cada corredor tendrá derecho a seguro de accidentes y asistencia médica. Los kits se reclamarán los días viernes 27 y sábado 28 de febrero en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca (calle 26 n.51-53, Bogotá).

Premios del Gran Fondo Giro d’Italia

Esta importante competencia que se llevará a cabo en Colombia también contará con varios premios, económicos y emotivos, ya que uno de los más codiciados es sin duda alguna los viajes al Giro d’Italia 2026, con todos los gastos pagos.

Gran fondo

1er puesto

$ 2.300.000

2do puesto

$ 1.800.000

3er puesto

$ 1.500.000

Medio fondo

1er puesto

$ 2.000.000

2do puesto

$ 1.500.000

3er puesto

$ 1.200.000

Mientras que también se llevará a cabo la rifa de dos viajes con todo incluido al Giro d’Italia 2026 entre los participantes inscritos que logren terminar el recorrido en el tiempo estipulado.